Global_Chronicles
Коммерсантъ: Эксперты заявили о начале блокировки Telegram в России
«Коммерсантъ» сообщает, что опрошенные изданием эксперты фиксируют начало блокировки Telegram. За два дня на сбои в работе мессенджера пожаловались около 18 тысяч пользователей, а у многих не работает даже при подключении через VPN.

Пользователи Telegram по всей России столкнулись с серьезными перебоями в работе мессенджера. Портал «Сбой.РФ» вчера зафиксировал 12 тысяч жалоб и еще почти 6 тысяч сегодня. Эксперты, опрошенные «Коммерсантъ FM», говорят о начале полноценной блокировки.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Техно-эксперт Владислав Войтенко пояснил, что при подключении через домашних провайдеров с российскими IP-адресами Telegram практически не работает. Сообщения не отправляются, переписка не грузится, а ожидание загрузки может растянуться на минуты. О мобильном интернете и вовсе можно забыть. Даже VPN не всегда помогают — в Москве, например, доступен только ограниченный «белый список» сайтов, и многие сервисы обхода блокировок просто не пропускают трафик мессенджера.

Официально Telegram в России пока не заблокирован, но проблемы копились давно. По данным РБК, полную блокировку ожидают в самом начале следующего месяца. Власти требуют от Telegram удалять запрещенный контент и хранить данные россиян на территории РФ.

Айти-специалист Филипп Кулин объяснил, почему даже работающие серверы не выдерживают нагрузки. Когда Telegram пытается соединиться с разными серверами, часть из них уже заблокирована. Доступные каналы быстро перегружаются, потому что пользователи массово подключаются через VPN. Отсюда и странный эффект: текстовые сообщения иногда уходят, а картинки — нет. Просто текст требует в сотни раз меньше ресурсов.

Президент ассоциации «МАКАТЕЛ» Алексей Амелькин подтвердил: проблемы есть, и они региональные. Где-то торможения наблюдались давно, где-то вчера полностью перестала работать десктоп-версия. По его словам, государственные органы, вероятно, тестируют разные условия в разных субъектах, поэтому единой картины на всей территории РФ пока нет.

#telegram #роскомнадзор #vpn #блокировка #сбои #коммерсантъ
Источник: kommersant.ru
