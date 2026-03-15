Стартап TinyCorp подключил внешние графические процессоры NVIDIA и AMD к Apple Mac Mini. Разработчики использовали такую конфигурацию для задач искусственного интеллекта и вычислений.

Компактный компьютер Apple Mac Mini неожиданно оказался в центре экспериментов с локальными вычислениями для искусственного интеллекта. Стартап TinyCorp подключил к устройству внешнюю видеокарту и использует ее для обработки задач ИИ.

Источник изображения: TinyCorp

TinyCorp показал работу Mac Mini с дискретным графическим процессором, который подключается через интерфейс Thunderbolt 4. Для этого инженеры применили адаптер ADT-Link. Он преобразует соединение Thunderbolt в шину PCIe, которая обычно используется видеокартами.

В демонстрации использовали графический процессор, предположительно GALAX GeForce RTX 5060. Соединение обеспечивает пропускную способность около 40 Гбит/с, то есть примерно 5 ГБ/с в двунаправленном режиме. Такой показатель подходит для вычислений, связанных с моделями ИИ, но хуже подходит для задач, требующих высокой графической производительности.

macOS изначально не поддерживает подключение GPU NVIDIA или AMD в таком режиме. Поэтому в TinyCorp написали собственные драйверы пользовательского пространства на Python, которые позволяют системе работать с этими видеокартами.

Компания также готовит отдельную плату eGPU. Она получит систему управления питанием, которая отключает графический процессор при простое и перезапускает его в случае сбоев. Пока решение используют только для вычислительных задач, где видеокарта работает как отдельный вычислительный модуль.

