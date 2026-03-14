Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Астрономы обнаружили свидетельства миграции Солнца из центра галактики 4–6 млрд лет назад
Ученые выяснили, что Солнце и тысячи похожих на него звезд мигрировали из внутренних областей Млечного Пути к внешним регионам галактики.

Группа астрономов под руководством Дайсуке Танигути (Daisuke Taniguchi) из Токийского столичного университета и Такудзи Цуджимото (Takuji Tsujimoto) из Национальной астрономической обсерватории Японии использовали данные европейского телескопа Gaia для изучения звезд, похожих на Солнце. Ученые составили каталог из 6594 светил с близкими характеристиками — это в тридцать раз больше предыдущих выборок.

Изображение: NAOJ / EurekaAlert

Анализ возраста этих звезд дал неожиданную картину. Ученые обнаружили, что значительная часть объектов, включая Солнце, имеет возраст от 4 до 6 миллиардов лет. При этом все они находятся на сходном удалении от галактического центра.

Такое распределение указывает на масштабное перемещение звезд в прошлом. Ученые пришли к выводу, что Солнце сформировалось в 10 тысячах световых лет от центра Млечного Пути. Позднее оно вместе с тысячами других звезд сместилось на периферию.

Ранее существовала проблема с объяснением такой миграции. В центре галактики находится массивная перемычка из звезд, которая создает что-то вроде барьера. Но исследование показывает: 4-6 миллиардов лет назад эта перемычка только формировалась. Барьер отсутствовал, что позволяло звездам покидать внутренние области.

Центральная часть галактики отличается высокой плотностью звезд и частыми вспышками сверхновых. Такие условия не подходят для развития жизни. Перемещение Солнца во внешние, более стабильные регионы галактики создало предпосылки для формирования жизни на Земле.

#астрономия #солнце #млечный путь #миграция звезд
Источник: eurekalert.org
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter