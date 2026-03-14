Ученые выяснили, что Солнце и тысячи похожих на него звезд мигрировали из внутренних областей Млечного Пути к внешним регионам галактики.

Группа астрономов под руководством Дайсуке Танигути (Daisuke Taniguchi) из Токийского столичного университета и Такудзи Цуджимото (Takuji Tsujimoto) из Национальной астрономической обсерватории Японии использовали данные европейского телескопа Gaia для изучения звезд, похожих на Солнце. Ученые составили каталог из 6594 светил с близкими характеристиками — это в тридцать раз больше предыдущих выборок.

Изображение: NAOJ / EurekaAlert

Анализ возраста этих звезд дал неожиданную картину. Ученые обнаружили, что значительная часть объектов, включая Солнце, имеет возраст от 4 до 6 миллиардов лет. При этом все они находятся на сходном удалении от галактического центра.

Такое распределение указывает на масштабное перемещение звезд в прошлом. Ученые пришли к выводу, что Солнце сформировалось в 10 тысячах световых лет от центра Млечного Пути. Позднее оно вместе с тысячами других звезд сместилось на периферию.

Ранее существовала проблема с объяснением такой миграции. В центре галактики находится массивная перемычка из звезд, которая создает что-то вроде барьера. Но исследование показывает: 4-6 миллиардов лет назад эта перемычка только формировалась. Барьер отсутствовал, что позволяло звездам покидать внутренние области.

Центральная часть галактики отличается высокой плотностью звезд и частыми вспышками сверхновых. Такие условия не подходят для развития жизни. Перемещение Солнца во внешние, более стабильные регионы галактики создало предпосылки для формирования жизни на Земле.