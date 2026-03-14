Global_Chronicles
Samsung впервые может не увеличить емкость аккумулятора в новом телефоне серии Flip
В сети появились сведения о батарее будущего складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip 8

Стали известны технические данные, связанные с аккумулятором Samsung Galaxy Z Flip 8. Информация указывает на то, что компания не увеличила емкость батареи в новой версии компактного складного смартфона. Согласно утечке, Galaxy Z Flip 8 получит обычный аккумулятор емкостью 4300 мАч. Такой же стоит и в предыдущей модели — Galaxy Z Flip 7. Для линейки Flip это первый случай за несколько поколений, когда Samsung не увеличивает емкость батареи.

Изображение: Samsung

Смартфон как и прежде будет использовать два отдельных аккумулятора. Их емкость составляет 1150 мАч и 3024 мАч. В сумме это дает номинальные 4174 мАч, однако производитель традиционно указывает значение — 4300 мАч. Распределение емкости между двумя батареями немного отличается от прошлогоднего варианта. Вероятно, инженеры изменили внутреннюю компоновку корпуса, чтобы сохранить компактность складного устройства.

При этом неизменная емкость батареи не означает, что автономность обязательно останется на том же уровне. По слухам, устройство получит процессор Exynos 2600, созданный по 2-нм техпроцессу. Более высокая энергоэффективность чипа теоретически может повлиять на расход энергии. Презентацию Galaxy Z Flip 8 ожидают этим летом вместе с моделью Galaxy Z Fold 8.

#samsung #аккумулятор #складные смартфоны #galaxy z flip 7 #exynos 2600 #galaxy unpacked #galaxy z flip 8
Источник: gizmochina.com
