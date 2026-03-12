Издание РБК сообщает о резком росте продаж бумажных карт и путеводителей в Москве.

В первой декаде марта московские книжные магазины заметили необычную тенденцию. Спрос на бумажные атласы и путеводители резко пошел вверх. Представители сети «Читай-город» поделились с РБК цифрами: с 6 по 10 марта продажи выросли почти наполовину по сравнению с неделей ранее.

Фото: Андрей Любимов / РБК

В тройку самых популярных изданий вошли автомобильная карта Москвы и области, схема метро с пригородными электричками, а также обычная карта столицы и Подмосковья. Люди покупают их не просто так.

За несколько дней до этого, с 3 марта, в столице начались перебои с мобильным интернетом. Особенно остро проблема ощущается в центре и в метро. Некоторые абоненты жалуются, что открываются только ресурсы из «белого списка». Проблемы со связью затронули не только навигацию, но и культурную жизнь. Театры Москвы уже предупредили зрителей: лучше заранее распечатать электронный билет, либо же сохранить его в памяти своего телефона.

