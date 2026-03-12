Каждый пятый житель России приобретает запчасти для автомобилей через онлайн-площадки

Издание SPEEDME.RU ознакомилось с исследованием компании «Авито» о тратах российских автомобилистов на запчасти в минувшем году. Аналитики посчитали, во сколько в среднем обходится ремонт и обслуживание машин владельцам по стране.

Суммы получились разные. Больше всего водителей (27%) вообще уложились в 10 тысяч рублей. Еще 22% отдали порядка 20 тысяч. Диапазон 20–30 тысяч оказался бюджетом для 17% опрошенных. Каждый седьмой (14%) потратил от 30 до 50 тысяч. И примерно каждый десятый перешагнул рубеж в 50 тысяч.

Женщины в среднем тратили на 10% больше мужчин. Возможно, они выбирают детали подороже или чаще доверяют обслуживание сервисам с определенными рекомендациями.

Интернет-площадки набирают популярность. Каждый пятый водитель (20%) покупает запчасти через онлайн-сервисы и доски объявлений. Причина простая: там дешевле, выбор больше и сравнивать цены проще.

При выборе конкретного магазина люди смотрят на качество (65% опрошенных), гарантию (48%), скидки (46%) и репутацию продавца (34%). А когда дело доходит до покупки конкретной детали, главным становится цена. Ее назвали решающей 61% участников опроса. Гарантия с возможностью возврата, отзывы и скорость доставки тоже влияют, но меньше.