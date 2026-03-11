Bloomberg сообщает, что китайская компания BYD изучает возможность участия в чемпионате мира по гонкам Формулы-1 и гонках на выносливость. Речь идет либо о создании собственной команды, либо о покупке существующей.

Крупнейший в мире производитель электромобилей BYD присматривается к автоспорту высшего уровня. По информации Bloomberg, компания ведет внутренние обсуждения о возможном выходе в Формулу-1 и чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC), включая знаменитый марафон «24 часа Ле-Мана».

Изображение - ChatGPT

Интерес совпал с изменением технического регламента. В этом сезоне F1 ввела новые правила для силовых установок: доля электрической энергии в гибридных двигателях существенно выросла, достигнув почти 50 процентов. Это как раз та сфера, где китайский автогигант чувствует себя уверенно благодаря собственным разработкам в батареях и электромоторах.

Прямой вход в «королевские гонки» потребует колоссальных вложений. Строительство базы в Европе, разработка машины и содержание команды оцениваются примерно в 500 миллионов долларов за сезон. Поэтому BYD рассматривает два пути: создать коллектив с нуля или, что выглядит реалистичнее, купить долю в уже действующей команде.

Примеры перед глазами: Ford вернулся в Формулу-1 через Red Bull Racing, Audi создала заводскую команду, GM подключилась с Cadillac, а Toyota работает с Haas. Потенциальной целью для покупки называют Alpine — команду Renault, где инвестфонд Otro Capital ищет покупателя на свою долю.

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем уже заявлял, что в нынешних реалиях вполне логично приветствовать на стартовой решетке китайского производителя. Для BYD это способ укрепить позиции на мировом рынке, особенно в США, где компания пока не продает машины из-за пошлин.