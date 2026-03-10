Инсайдер Digital Chat Station опубликовал в Weibo подробности о готовящемся Redmi K90 Ultra.

Авторитетный сетевой информатор, известный под ником Digital Chat Station , поделился в китайской соцсети Weibo подробностями о неанонсированном смартфоне Redmi. Если его данные верны, компания готовит телефон, который составит конкуренцию специализированным игровым моделям вроде RedMagic.

Может быть интересно

Изображение - GizmoChina

Главная особенность будущей новинки — активная система охлаждения с вентилятором внутри корпуса. Производитель закладывает возможность длительных игровых сессий без сильного падения производительности из-за перегрева.

Сердцем телефона, по слухам, станет новый процессор MediaTek Dimensity 9500, анонсированный 22 сентября 2025 года. В паре с отдельным графическим чипом он сможет выдавать до 165 кадров в секунду в некоторых играх. Дополнительный чип должен стабилизировать картинку и улучшить рендеринг.

Аккумулятор — еще одна потенциально сильная сторона. Предварительные данные указывают на емкость более 8000 мАч, а некоторые источники называют цифру 8500 мАч. Это заметно больше, чем у большинства современных флагманов.

В списке прочих характеристик значатся симметричные стереодинамики с особой настройкой, усиленный вибромоторчик, ультразвуковой сканер пальца под экраном и влагозащита уровня IP68.

Официально Xiaomi никак не комментирует утечки. По неофициальным данным, анонс Redmi K90 Ultra в Китае может состояться в следующем месяце. Тогда и станет ясно, насколько слухи соответствуют реальности.