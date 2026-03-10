Компания Xiaomi представила в Китае кондиционер Mijia с системой обнаружения людей в комнате.

Xiaomi вывела на китайский рынок новый кондиционер линейки Mijia. Производитель оснастил устройство системой обнаружения движения и набором функций, которые автоматически меняют поток воздуха и режим работы в зависимости от ситуации в комнате.

Может быть интересно

Изображение - Xiaomi

В конструкции установлены два миллиметровых радара. Они отслеживают присутствие людей и передают данные системе управления. Кондиционер меняет направление и силу воздушного потока: может избегать прямого обдува, мягко распределять воздух рядом с людьми или направлять охлаждение туда, где находится пользователь. Если в комнате никого нет, система включает энергосберегающий режим.

Кондиционер получил воздушную панель площадью 908 см² и вентилятор диаметром 108 мм. По данным производителя, устройство прогоняет до 780 кубометров воздуха в час, поэтому охлаждение или нагрев комнаты занимает примерно три минуты. Поток воздуха достает до 10 метров, а разница температуры в разных частях помещения не превышает 0,5°C.

Уровень шума составляет 16 дБ. Управление поддерживает экосистема Xiaomi HyperOS и приложение Mi Home, а голосовые команды принимает помощник XiaoAI. Кондиционер получил класс энергоэффективности первого уровня и показатель APF 5,32. Производитель также добавил самоочистку, антибактериальные фильтры и систему удаленной диагностики.