Global_Chronicles
Новый кондиционер Xiaomi Mijia сам меняет поток воздуха в зависимости от присутствия людей в комнате
Компания Xiaomi представила в Китае кондиционер Mijia с системой обнаружения людей в комнате.

Xiaomi вывела на китайский рынок новый кондиционер линейки Mijia. Производитель оснастил устройство системой обнаружения движения и набором функций, которые автоматически меняют поток воздуха и режим работы в зависимости от ситуации в комнате.

Изображение - Xiaomi

В конструкции установлены два миллиметровых радара. Они отслеживают присутствие людей и передают данные системе управления. Кондиционер меняет направление и силу воздушного потока: может избегать прямого обдува, мягко распределять воздух рядом с людьми или направлять охлаждение туда, где находится пользователь. Если в комнате никого нет, система включает энергосберегающий режим.

Кондиционер получил воздушную панель площадью 908 см² и вентилятор диаметром 108 мм. По данным производителя, устройство прогоняет до 780 кубометров воздуха в час, поэтому охлаждение или нагрев комнаты занимает примерно три минуты. Поток воздуха достает до 10 метров, а разница температуры в разных частях помещения не превышает 0,5°C.

Уровень шума составляет 16 дБ. Управление поддерживает экосистема Xiaomi HyperOS и приложение Mi Home, а голосовые команды принимает помощник XiaoAI. Кондиционер получил класс энергоэффективности первого уровня и показатель APF 5,32. Производитель также добавил самоочистку, антибактериальные фильтры и систему удаленной диагностики.

#xiaomi #hyperos #кондиционер #xiaomi mijia #mi home #xiaoai
Источник: gizmochina.com
Алексей Кузнецов
19:17
Ой Вэй, 15 летний митсубиши делает то же самое
Новый кондиционер Xiaomi Mijia сам меняет поток воздуха в зависимости от присутствия людей в комнате
Ghosteer
18:57
Фиговые компрессоры какието представили... есть же качественные китайские двухпоршневые с металлическими радиатороми 70л/мин и 10атм и ценой 4к... вот где они??
Рейтинг лучших автомобильных компрессоров до 15 000 рублей
Nemets3.0
18:50
На работу взяли DeWalt (на Озоне с Китая, по всем признакам оригинал), т.к есть инструмент под соответствующие аккумуляторы (но он и от прикуривателя может). Очень удобно без проводов. Выставил нужное...
Рейтинг лучших автомобильных компрессоров до 15 000 рублей
Никита Абсалямов
18:50
Количество вентиляторов это далеко не показатель. Есть например 3070 от той же Гиги Eagle и Gaming - на вид и у той и у другой по три вентилятора... а по факту разница градусов так 10-15 за счёт разны...
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G (Rev. 1.0)
Waramagedon
18:44
может рынок всколыхнет и грабители амд с нвидия уменьшат цены...
Самая мощная игровая китайская видеокарта Lisuan G100 может поступить в продажу 12 марта
Waramagedon
18:42
если гигабиты и прочие продвигают продукцию нвидия и амд под своими именами это другое? )))
Самая мощная игровая китайская видеокарта Lisuan G100 может поступить в продажу 12 марта
fint1982
18:42
Уходят раньше , а назад их уже не берут
По итогам опроса 3000 человек каждый седьмой уходит с работы раньше благодаря внедрению ИИ
Михаил Сидоров
18:34
У меня 3060ти с двумя вентиляторами, ноунейм причем, ocpc. На 100% температура не более 70. Корпус самый дешевый атх, правда три вентилятора спереди. Мне кажется 70 это нормально.
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G (Rev. 1.0)
Михаил Сидоров
18:29
у меня на компе был 4770к, отдал его родителям на дачу. Экспериментировал на нем. 3060, ну на крайний случай 3060ти предел для него в фхд. В 4к возможно. Но если купил монитор 4к то значит деньги водя...
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
Никита Абсалямов
18:27
Лечитесь...
Тестирование видеокарты HP nVidia GeForce RTX 3060 Ti 8Gb GDDR6 «Слёзки майнеров»
