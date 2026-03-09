Издание Leifeng.com сообщает, что бывший вице-президент Alibaba Рен Гэн и экс-руководитель подразделения интеллектуального вождения Li Auto Лан Сяньпэн создают стартап в области воплощенного интеллекта.

Рен Гэн (Ren Geng), в прошлом президент Alibaba Cloud China, и Лан Сяньпэн Lang Xianpeng), создававший автопилот Li Auto с нуля, объединились для нового проекта. Регистрация компании должна состояться в ближайшее время. Рен Гэн займет кресло гендиректора, Лан Сяньпэн станет техническим директором.

Изображение - ChatGPT

Лан Сяньпэн пришел в Li Auto в 2018 году и выстроил интеллектуальную систему вождения компании. В 2024 году его команда первой внедрила двухсистемную архитектуру «end-to-end + VLM». В конце января его перевели на разработку роботов, но уже через месяц появились новости об уходе.

Рен Гэн начинал в Huawei, где руководил филиалами в Таиланде и Мьянме. В Alibaba он пришел в 2015 году и дорос до президента Alibaba Cloud China.

Инвесторы отреагировали моментально. Еще на праздновании китайского Нового года несколько ведущих институций подали заявки, а раунды финансирования – уже переподписаны. Один из вкладчиков назвал тандем Рен Гэна и Лан Сяньпэна «королевской комбинацией» индустрии воплощенного интеллекта.