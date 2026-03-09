Китай планирует в этом году запустить лунную миссию «Чанъэ-7». Аппарат отправят к южному полюсу Луны для поиска запасов водяного льда.

Китай готовит новую лунную миссию. По информации CCTV News , космический аппарат «Чанъэ-7» должен отправиться к южному полюсу Луны, где ученые давно предполагают наличие водяного льда.

Аппарат направят в район бассейна Южный полюс — Эйткен, расположенный южнее 85 градусов широты. В этой области находятся кратеры, куда почти не попадает солнечный свет. Температура там остается крайне низкой круглый год, поэтому ученые считают такие зоны возможным хранилищем водяного льда.

«Чанъэ-7» получит специальный пролетный модуль. Он исследует один из постоянно затененных кратеров на близком расстоянии. Подобную задачу ранее не выполняла ни одна миссия. Если приборы подтвердят его существование, Китай станет первой страной, обнаружившей воду на спутнике Земли.

* все скриншоты из CCTV News