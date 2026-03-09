Сайт Конференция
Global_Chronicles
Oukitel показала первые в мире защищенный промышленный ноутбук RG14-P и промышленный планшет RT10
Компания Oukitelпредставила на выставке MWC26 в Барселоне два устройства промышленного класса: первый в мире защищенный ноутбук RG14-P со встроенной солнечной панелью и планшет RT10, который производитель называет первым многофункциональным планшетом промышленного уровня.

Производитель защищенной электроники Oukitel привез на выставку MWC26 в Барселоне новую модель RG14-P. Главная особенность — солнечные элементы на внешней стороне крышки, рассчитанные на подзарядку ноутбука под открытым небом – даже там, где нет доступа к электросети.

Фото - Oukitel

RG14-P получил основной аккумулятор емкостью 3000 мАч и дополнительную батарею на 5200 мАч. Система поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт. Производитель также установил 14,1-дюймовый сенсорный экран и операционную систему Windows 11. Среди дополнительных опций — встроенный кемпинговый фонарь.

Oukitel также привезла на выставку промышленный планшет RT10, который компания называет первым устройством такого класса с расширенным набором рабочих функций. Модель рассчитана на использование в производственной и сервисной среде. Она поддерживает модуль промышленного сканирования отпечатков пальцев и оснащена быстрым считывателем QR-кодов. Планшет получил аккумулятор емкостью 25 000 мАч, два динамика мощностью по 5 Вт и мощный кемпинговый фонарь. В версии RT10 Pro производитель дополнительно установил встроенный проектор.

#oukitel #солнечная панель #mwc26 #rg14-p #rt10 #защищенная электроника #промышленный ноутбук
Источник: ithome.com
