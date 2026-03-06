Издание «Газета.Ru» сообщает, что некоторые семьи в России прибегают к фиктивным разводам, чтобы получить две льготные ипотеки вместо одной. Причина — лимит семейной ипотеки не покрывает полные расходы на дом с участком.

С ростом цен на дома и участки российские семьи сталкиваются с ограничениями программы семейной ипотеки. Константин Пулькин, эксперт рынка ИЖС, отмечает, что в отдельных случаях пары оформляют развод только для того, чтобы формально претендовать на отдельный кредит и увеличить общую сумму финансирования.

Изображение - ChatGPT

Может быть интересно

Ранее каждая семья могла оформить льготный кредит отдельно, сейчас ипотека выдается на семью с одним условием, второй супруг выступает созаемщиком. Лимит в ₽12 млн зачастую хватает на реальный дом с коммуникациями, хорошим ремонтом и мебелью — как правило требуется 15–20 млн.

Пары находят обходной путь: разводятся формально, детей распределяют между родителями и получают по отдельной ипотеке на каждого, фактически удваивая общий доступный бюджет.

Пулькин отмечает, что это не «мода», а реакция на несоответствие размера кредита реальной стоимости жилья. Для рынка ИЖС такие ситуации показывают, что спрос на индивидуальные дома сохраняется, но семьи ищут способы выйти за пределы программных ограничений.