Издание GizmoChina сообщает, что складной смартфон Motorola Razr 70 появился в базе данных китайского регулятора TENAA.

Благодаря изданию GizmoChina стали известны технические характеристики складного смартфона Motorola Razr 70. К таким телефонам сейчас приковано повышенное внимание. Появление модели в базе китайского регулятора TENAA позволило заранее узнать ключевые параметры новинки.

Фото - Motorola / GizmoChina

Согласно документам, Razr 70 получит основной OLED-экран диагональю 6,9 дюйма с разрешением 1080 × 2640 пикселей. На внешней стороне разместят дополнительный дисплей размером 3,63 дюйма с разрешением 1056 × 1066. Для разблокировки предусмотрен боковой сканер отпечатков пальцев.

Спереди разместили камеру на 32 Мп. Основной модуль на задней панели включает два датчика по 50 Мп. Для сравнения, у Razr 60 использовалась конфигурация из 50-мегапиксельной основной камеры и 13-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива, при этом фронтальная камера также имела разрешение 32 Мп.

Аппаратная часть построена на восьмиядерном процессоре с максимальной частотой 2,75 ГГц. Устройство предложат в нескольких конфигурациях оперативной памяти — 8, 12, 16 и 18 ГБ. Объем встроенного хранилища составит 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Смартфон получит двухъячеечную батарею емкостью 4275 мАч, состоящую из 1090 мАч и 3185 мАч.

Габариты телефона — 171,3 × 73,9 × 7,2 мм, вес около 188 граммов. Размеры почти совпадают с прошлогодним Razr 60, который представили весной прошлого года. Появление Razr 70 в базе TENAA указывает на возможный скорый анонс — в Китае его могут показать уже в конце марта или в начале апреля.