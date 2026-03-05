Тайвань ожидает рост спроса на электроэнергию более чем на 5 ГВт к 2030 году. Основной прирост обеспечат новые заводы по выпуску полупроводников и центры обработки данных для систем искусственного интеллекта.

Издание Tom's Hardware со ссылкой на данные Digitimes пишет, что энергетическая компания Taipower предупреждает о заметном росте потребления электроэнергии на Тайване. Причина проста: технологические компании расширяют производство полупроводников и строят инфраструктуру для систем искусственного интеллекта, а такие проекты требуют больших энергетических ресурсов.

Изображение - ChatGPT

По расчетам отрасли, к 2030 году спрос на электроэнергию на острове увеличится примерно на 5 гигаватт. Это объем, которого хватило бы почти для 3,75 млн домов. В среднем нагрузка будет расти примерно на 1 гигаватт в год до конца десятилетия.

Председатель совета директоров Taipower Вэнь-шэн Цзэн (Wen-sheng Tseng) приводит простой ориентир: одному заводу по производству кремниевых пластин требуется около 200 мегаватт электроэнергии. С учетом новых предприятий суммарное потребление таких фабрик может достигнуть 5,3–5,4 ГВт.

При этом цифры не включают дополнительные объекты, которые обеспечивают работу заводов. Реальный спрос может оказаться выше.

Taipower планирует компенсировать рост нагрузки. В текущем году компания собирается запустить четыре новых газовых энергоблока, а еще около 5,2 ГВт мощностей готовят к испытаниям.

Пока ситуация на Тайване выглядит лучше, чем в США. Там Белому дому приходится заставлять технологических гигантов платить за модернизацию сетей под дата-центры. Taipower справляется своими силами.