Издание WCCFTech сообщает о новой утечке данных Geekbench 6, касающейся процессора Tensor G6 для Pixel 11

После спорного релиза Tensor G5 компания Google снова оказалась в центре обсуждений. WCCFTech пишет, что появившаяся в Geekbench 6 информация указывает на возможные ограничения Tensor G6, который готовят для Pixel 11.

В базе Geekbench 6 заметили устройство с кодовым именем Google Kodiak. Конфигурация включает семь ядер по схеме «1 + 4 + 2» и 12 ГБ оперативной памяти — столько же предлагал Pixel 10. Самое производительное ядро работает на частоте 4,11 ГГц, четыре ядра — на 3,38 ГГц, еще два энергоэффективных — на 2,65 ГГц.

За счет высокой частоты старшего ядра Tensor G6 показывает достойный результат в одноядерном тесте. Но отсутствие восьмого ядра может ограничить итоговый балл в многопоточном режиме. При этом чип, по данным утечки, создают по 2-нм техпроцессу TSMC.

WCCFTech не исключает, что Google тестирует отобранную версию процессора для базовой модели, тогда как старшие версии Pixel 11 могут получить полноценный восьмиядерный вариант. Пока чип проходит ранние испытания, поэтому финальные выводы делать рано. Но тенденция не радует: Google снова рискует выйти на рынок с процессором, который уступает конкурентам прошлого года.