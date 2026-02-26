Take-Two Interactive подтвердила партнерам актуальную дату выхода Grand Theft Auto VI. Компания уведомила Sony и Microsoft, что перенос не планируется.

Согласно публикации TheGamer, надежный инсайдер Millie A заявил, что Take-Two Interactive Software уведомила Sony и Microsoft о сохранении текущего графика релиза GTA 6. Речь идет о дате 19 ноября и запуске в рамках текущего финансового года.

Millie A ранее сообщал о переносе игры еще в мае и до анонсов упоминал Wolverine и Lego 2K Drive, что укрепило доверие к его информации. Теперь он утверждает, что Take-Two официально подтвердила отсутствие новых задержек.

Формулировка о «окне запуска» вызвала вопросы, хотя у проекта есть конкретная дата. При этом глава Take-Two Штраус Зельник (Strauss Zelnick) во время звонка инвесторам заявил, что Rockstar уверена в соблюдении сроков.

Rockstar также планирует начать масштабную маркетинговую кампанию летом, ориентируясь на релиз в ноябре.