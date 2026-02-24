Южнокорейская компания KRAFTON назначила Канвука Ли на должность директора по искусственному интеллекту (CAIO). Под его руководством компания будет развивать ИИ‑технологии для игр.

KRAFTON объявила о повышении Канвука Ли (Kangwook Lee) до должности главного директора по искусственному интеллекту. Ли работает в компании с 2022 года и уже участвовал в ключевых проектах, связанных с ИИ. Теперь его полномочия расширяются, а компания официально закрепляет за ним ответственность за развитие технологии в трех направлениях.

Первое направление касается самих игр. Речь об NPC, которые умеют адаптироваться к действиям игрока. Такие персонажи, разработанные при участии NVIDIA, уже появились в симуляторе жизни inZOI. Их называют Smart Zoi. Скоро похожую систему добавят в PUBG. Речь о PUBG Ally — функции, построенной на технологии NVIDIA ACE. Эти NPC смогут обсуждать с игроком тактику, приносить нужные предметы или помогать в бою. Система понимает голосовые команды на английском, корейском и китайском.

Второе направление — помощь разработчикам. KRAFTON создает инструменты на базе ИИ, которые должны взять на себя рутинные и технические задачи. Компания рассчитывает, что это освободит время дизайнеров и сценаристов для творчества. Данные для обучения таких инструментов, как утверждается, используют с учетом норм приватности.

Третье направление — долгосрочные исследования. Для этого создали подразделение Ludo Robotics с офисами в США и Корее. Там занимаются физическим ИИ и робототехникой.

Геймеры к таким новостям относятся настороженно, но KRAFTON, судя по принятым решениям, менять курс из-за этого не собирается.