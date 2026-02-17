Unity, ведущий разработчик игрового движка, намерен упростить создание казуальных игр с помощью искусственного интеллекта. Генеральный директор Мэтт Бромберг пообещал инструмент, позволяющий создавать проекты без глубокого погружения в коды.

Генеральный директор Unity Мэтт Бромберг (Matt Bromberg) раскрыл планы компании на ближайшее будущее. В марте на GDC разработчики представят бета-версию обновленного ИИ-помощника, который позволит создавать полноценные казуальные игры вообще без программирования — только на естественном языке.

Изображение - WCCFTech

Бромберг сообщил, что в ближайшее время геймеры увидят принципиально новый подход к созданию игр. Ранее генеральный директор открыто говорил о планах ввести инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволит разработчикам воплощать идеи без сложного программирования.

Используя голосовые команды и простую формулировку целей, дизайнеры смогут превратить идею в готовый продукт. Такой подход сделает создание игр доступным широкой аудитории, не обладающей техническими навыками.

В ближайшем будущем компания представит первую рабочую версию инструмента, позволяющую автоматически преобразовывать задумки в интерактивные элементы игры. Это значит, что обычные пользователи смогут попробовать себя в роли разработчиков, создавая собственные игры.

Вместе с тем глава компании признал, что применение ИИ должно улучшать качество, а не снижать его. Важно, чтобы созданные игры отличались продуманностью и соответствовали стандартам индустрии.

Другой вопрос — как отреагируют сами геймеры. Даже сами сторонники ИИ признают: никому не нужен «хлам от нейросетей».