Издание WCCFTech обратило внимание на новый рекламный ролик Samsung Mobile US, демонстрирующий функцию защиты конфиденциальности в Galaxy S26 Ultra.

Samsung опубликовала на своей странице в X рекламный видеоролик, посвященный новой функции Galaxy S26 Ultra. В нем девушка в вагоне метро пытается читать с телефона, но сидящие рядом пассажиры то и дело заглядывают ей через плечо. Когда терпение заканчивается, она активирует опцию «Privacy Without Peeking» — и экран становится невидимым для окружающих. Подробности о технологии приводит WCCFTech.

Изображение - WCCFTech

Разработчики позиционируют функцию как решение давней проблемы подглядывания в общественных местах: метро, автобусах, ресторанах и офисах открытого типа. Инсайдер Ice Universe уже назвал эту технологию полезной, в отличие от «постепенных улучшений вроде повышенной частоты обновления или яркости, которые пользователи почти не замечают». Пока неизвестно, как именно работает система и можно ли настраивать угол обзора.

Galaxy S26 Ultra обещает стать главным аргументом для перехода на новую модель, даже несмотря на слухи о падении предзаказов на всю линейку.