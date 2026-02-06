Ars Technica сообщает о новых продуктах Anthropic и OpenAI. Вместо одного чат-бота пользователю предлагают управлять целой командой ИИ-агентов.

В четверг компании Anthropic и OpenAI представили новые продукты, основанные на одной идее. Как пишет для Ars Technica Бендж Эдвардс (Benj Edwards), вместо общения с одним ИИ теперь предлагают управлять командой агентов, которые распределяют работу и выполняют ее параллельно.

Anthropic выпустила обновленную флагманскую модель Claude Opus 4.6 . Главное нововведение — функция «команды агентов» в среде для разработчиков Claude Code. Она позволяет разбить крупную задачу, например, рефакторинг кода, на независимые части. После этого запускаются несколько ИИ-субагентов, которые автономно координируют свои действия и работают одновременно над этими частями. Разработчик наблюдает за всеми в интерфейсе, похожем на терминал с разделенными экранами, и может переключаться между ними для прямого вмешательства.

В тот же день OpenAI представила корпоративную платформу Frontier , которую описывают как способ «нанять ИИ-коллег, которые берут на себя многие задачи, которые люди уже выполняют на компьютере». Каждому агенту в Frontier присваивают уникальную идентичность, права доступа, память и подключают к бизнес-системам — CRM, базам данных. Баррет Зоф (Barret Zoph), генеральный менеджер OpenAI по работе с корпоративными клиентами, заявил CNBC, что они «превращают агентов в настоящих ИИ-коллег».

Однако практика, по опыту Эдвардса, расходится с маркетингом. Эти агенты пока не работают как автономные коллеги. Они требуют значительного вмешательства человека для выявления ошибок. Они больше похожи на сверхбыстрых стажеров, способных создать впечатляющий черновик, но нуждающихся в постоянной проверке и корректировке. Их сила не в самостоятельности, а в усилении человеческих навыков.

На техническом фронте обе компании усилили свои модели. Opus 4.6 получила контекстное окно до 1 миллиона токенов, что критично для анализа больших объемов кода. По заявленным результатам внутренних тестов, она превзошла OpenAI GPT-5.2 и Google Gemini 3 Pro. Но выпущенная параллельно модель OpenAI — GPT-5.3-Codex — по тесту Terminal-Bench 2.0, похоже, вернула лидерство. Эта гонка показателей лишь подчеркивает нестабильность и конкурентный накал в сфере.

Интересно, что релизы совпали с обвалом на рынке акций софтверных компаний. Согласно данным издания, инвесторы вывели около 285 миллиардов долларов, опасаясь, что комплексные ИИ-агенты вроде Frontier начнут заменять традиционные бизнес-приложения. В OpenAI пытаются смягчить эти страхи. Генеральный директор по приложениям Фиджи Симо (Fidji Simo) заявила, что Frontier не заменит всё, а станет «операционной системой предприятия», работающей в связке с другим софтом.

Суть происходящего, которую фиксирует Эдвардс, — это смена роли пользователя. Из непосредственного исполнителя он превращается в координатора, который ставит задачи, распределяет их между агентами и проверяет результат. По сути, в менеджера среднего звена для алгоритмов. Вопрос, приведет ли это к новой эре продуктивности или к хаосу из-за ошибок не до конца понятных «подчиненных», остается главной загадкой этого перехода.