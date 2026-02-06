По информации ТАСС, специалисты «Газпром нефти» испытали новый вид авиационного горючего.

В России впервые провели испытания реактивного двигателя на специальном топливе, которое частично производят из отходов. Об этом агентству ТАСС сообщили в «Газпром нефти».

Специалисты компании провели серию тестов, симулирующих разные этапы полета. Двигатель работал в штатном режиме.

Для создания топлива использовали технологию переработки возобновляемого сырья. В качестве него выступили отходы растительных масел, включая отработанное масло из фритюрниц.

К проекту привлекли партнеров, которые поставляют сырье. Например, ресторанная сеть «Вкусно — и точка» отправляет на переработку тысячи тонн такого масла ежегодно. Теперь часть этих отходов направляют на производство горючего для авиации.

В «Газпром нефти» уже имеют опыт применения подобных решений для морского флота. Теперь компания рассматривает авиационный сектор как новое направление.

Результаты испытаний станут основой для разработки технического стандарта на подобные виды топлива в России. В «Аэрофлоте» назвали эту работу важным, но промежуточным шагом.