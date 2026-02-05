За неделю до релиза Crimson Desert разработчики из Pearl Abyss представили второе видео с разбором геймплея. Как отмечает WCCFTech, новый ролик сосредоточен на двух ключевых аспектах: динамичном бою и системе развития, которые должны предоставить игрокам свободу выбора.
Изображение WccftechPlays
Боевая система построена на сочетании разных видов оружия и плавных анимаций. Игрок сможет переключаться между мечами, копьями, топорами и дальнобойным оружием прямо в бою. Атаки оружием, удары руками и ногами, а также захваты можно объединять в длинные цепочки комбо. Различные типы урона, такие как поджигающий или замораживающий, дают тактическое преимущество против определенных врагов.
Разработчики сделали мобильность ключевой частью боя. Скольжения, резкие уходы от атаки и ответные удары не прерывают, а продолжают общий поток схватки. Правильно выполненная защита, по замыслу студии, не только спасает от урона, но и создает момент для немедленной контратаки. Система поощряет точный расчет и позиционирование, а не простое нажатие кнопок. Кроме того, влиять на ход сражения можно, используя элементы окружения и своих верховых животных.
Развитие главного героя Клиффа начинается с минимальных способностей. Его рост зависит от действий игрока. Основу прокачки составляет система артефактов. За выполнение заданий, победы над боссами и исследование мира игрок получает фрагменты Бездны. Они открывают доступ к базовым характеристикам вроде здоровья и выносливости, а также к новым навыкам, расширяющим боевые возможности.
Любопытная деталь: для разблокировки некоторых продвинутых приемов игроку сначала нужно увидеть их в исполнении противника. Снаряжение можно купить, найти или скрафтить из добытых ресурсов. Особые враги-боссы, разбросанные по миру, станут источником уникальной экипировки с особыми свойствами.