Global_Chronicles
Новое видео Crimson Desert перед релизом показало боевую систему и варианты развитие персонажа
WCCFTech сообщает, что студия Pearl Abyss выпустила второй обзорный ролик по своей игре Crimson Desert перед релизом 19 марта 2026 года.

За неделю до релиза Crimson Desert разработчики из Pearl Abyss представили второе видео с разбором геймплея. Как отмечает WCCFTech, новый ролик сосредоточен на двух ключевых аспектах: динамичном бою и системе развития, которые должны предоставить игрокам свободу выбора.

Изображение WccftechPlays

Может быть интересно

Боевая система построена на сочетании разных видов оружия и плавных анимаций. Игрок сможет переключаться между мечами, копьями, топорами и дальнобойным оружием прямо в бою. Атаки оружием, удары руками и ногами, а также захваты можно объединять в длинные цепочки комбо. Различные типы урона, такие как поджигающий или замораживающий, дают тактическое преимущество против определенных врагов.

Разработчики сделали мобильность ключевой частью боя. Скольжения, резкие уходы от атаки и ответные удары не прерывают, а продолжают общий поток схватки. Правильно выполненная защита, по замыслу студии, не только спасает от урона, но и создает момент для немедленной контратаки. Система поощряет точный расчет и позиционирование, а не простое нажатие кнопок. Кроме того, влиять на ход сражения можно, используя элементы окружения и своих верховых животных.


Развитие главного героя Клиффа начинается с минимальных способностей. Его рост зависит от действий игрока. Основу прокачки составляет система артефактов. За выполнение заданий, победы над боссами и исследование мира игрок получает фрагменты Бездны. Они открывают доступ к базовым характеристикам вроде здоровья и выносливости, а также к новым навыкам, расширяющим боевые возможности.

Любопытная деталь: для разблокировки некоторых продвинутых приемов игроку сначала нужно увидеть их в исполнении противника. Снаряжение можно купить, найти или скрафтить из добытых ресурсов. Особые враги-боссы, разбросанные по миру, станут источником уникальной экипировки с особыми свойствами.

#релиз #wccftech #геймплей #pearl abyss #crimson desert #боевая система #прокачка персонажа
Источник: wccftech.com
