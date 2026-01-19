Как сообщает WCCFTech, власти США рассматривают возможность введения 100% таможенных пошлин на импортную память DRAM. Об этом заявил министр торговли США Говард Лютник.

Крупнейшие производители оперативной памяти столкнулись с новой политической угрозой. Власти США готовят меры, которые могут вдвое увеличить стоимость их продукции на американском рынке.

Министр торговли США Говард Лютник (Howard Lutnick) выступил с заявлением на церемонии закладки завода Micron в Нью-Йорке. Он четко обозначил новую позицию администрации: «У каждого, кто хочет производить память, есть два варианта: либо платить 100% таможенную пошлину, либо производить ее в Америке».

Это прямое предупреждение в адрес азиатских гигантов. Samsung уже анонсировал инвестиции в полупроводниковое производство в США, но планов по выпуску именно памяти DRAM в Штатах у компании пока нет. SK hynix недавно объявила о вложениях в $4 млрд в штате Индиана, но эти деньги пойдут на разработку упаковки и НИОКР, а не на строительство фабрик по производству чипов памяти.

Пока единственной компанией, которая реально намерена выпускать DRAM на территории США, остается американская Micron.

Если тарифы введут, под удар попадут не только корейские, но и тайваньские производители, такие как Nanya Technology. Это создаст дополнительное давление на отрасль, которая уже не справляется с ажиотажным спросом на память со стороны индустрии искусственного интеллекта. Цены на DRAM и так находятся на рекордно высоком уровне, а 100% надбавка может серьезно ударить по цепочкам поставок и конечным потребителям.

WCCFTech отмечает, что это первый случай, когда США так явно нацелились именно на рынок оперативной памяти.