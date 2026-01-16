По данным издания WCCFTech, партнерство Apple и Google по интеграции модели искусственного интеллекта Gemini в голосового помощника Siri может оказаться гораздо дороже, чем предполагалось. Аналитики оценили общую стоимость сделки в сумму до 5 миллиардов долларов, что указывает на ее долгосрочный характер — вплоть до 2030 года.

Недавнее соглашение между Apple и Google о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта привлекло внимание аналитиков. Они попытались оценить реальные финансовые масштабы этой сделки, и цифры оказались впечатляющими.

WCCFTech сообщает об оценке аналитической компании Deepwater Asset Management. Согласно их расчетам, соглашение, по которому Apple будет использовать модель Gemini для обновления своего голосового помощника Siri, может в конечном итоге стоить Google до 5 миллиардов долларов.

Эта сумма существенно выше первоначальных оценок. Ранее журналист Марк Гурман из Bloomberg сообщал, что Apple будет платить Google около 1 миллиарда долларов ежегодно в качестве лицензионного сбора. Новая оценка в $5 миллиардов косвенно подтверждает, что контракт рассчитан примерно на пять лет — до 2030 или даже 2031 года.

Суть сотрудничества заключается в следующем. Мощная ИИ-модель Gemini от Google будет развернута на частных серверах Apple. Она будет обрабатывать сложные запросы пользователей к Siri, обеспечивая при этом конфиденциальность данных. Для обычного пользователя это выльется в долгожданное обновление возможностей Siri, которое может появиться уже в iOS 26.4. Помощник научится лучше понимать контекст, работать внутри приложений и распознавать информацию на экране.

Главный вывод аналитиков: Apple фактически откладывает запуск собственной полноценной ИИ-модели для Siri как минимум на пятилетку. Компания предпочла заключить дорогостоящее, но быстрое партнерство с Google, чтобы не отставать в «гонке ИИ». При этом для Apple выгода очевидна — пользователи получат более умного помощника, не вдаваясь в детали о том, чья технология лежит в его основе. Финансовые же дивиденды в размере миллиардов долларов достанутся Google.