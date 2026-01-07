Американские военные высадились на российский танкер «Маринера» в Атлантическом океане. Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что захват судна станет грубым нарушением международного права и вызовет реакцию со стороны РФ.

Ситуация вокруг российского танкера «Маринера», о планах захвата которого американскими военными сообщали сегодня днем в российских СМИ, перешла в активную фазу. По данным американских СМИ, военные США осуществили высадку на судно.

Журналист Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники сообщил, что высадка произошла в районе между Исландией и Британскими островами. По данным, которые были представлена изданием РИА Новости, ранее танкер, носивший название «Bella-1», сменил флаг на российский. Европейское командование ВС США позже объявило, что задержало судно за нарушение санкций.

Ранее в этот же день депутат Госдумы Юрий Швыткин в комментарии «Ленте.ру» отреагировал на первые сообщения о возможном захвате. Он назвал такие действия грубым нарушением международного права и заявил, что последует соответствующая реакция. По его информации, танкер сопровождали корабли ВМФ России. При этом парламентарий выразил надежду, что боевого столкновения удастся избежать, так как дипломатические каналы работают для недопущения инцидента.

Теперь этот инцидент стал реальностью. Ситуация развивалась быстро: утром в российских СМИ цитировали предупреждение депутата, а уже вечером поступило сообщение о высадке американцев. Дальнейшая реакция официальных российских властей пока не известна.