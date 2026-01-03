Тодд Ховард (Todd Howard), креативный директор Bethesda Game Studios, признался, что не играл в масштабный мод Fallout: London.

Издание Insider Gaming обратило внимание на любопытный факт. Оказалось, что человек, придумавший вселенную Fallout, так и не добрался до ее самой известной фанатской адаптации.

Fallout: London — не просто мод. Это полноценный проект, который команда энтузиастов делала несколько лет. Он полностью меняет действие игры, перенося его из США в столицу Великобритании. Мод скачали 500 000 раз за первые сутки после релиза, а некоторых его создателей позже взяли на работу в саму Bethesda.

Казалось бы, Тодда Ховарда это должно заинтересовать. В конце концов, это же его вселенная. Но в недавнем интервью его спросили о Fallout: London, и ответ оказался простым: «Я видел только несколько видеороликов в интернете; сам в нее не играл».

Ховард не стал критиковать проект. Наоборот, он похвалил сложность работы над такими масштабными модификациями и отметил, что многим фанатам мод понравился. Но самому поиграть времени не нашлось.

Почему? Тут две основные версии. Во-первых, Ховард, вероятно, очень занят. Между Starfield, сериалом Fallout и другими проектами сложно выделить время даже на свои игры, не говоря уже о фанатских.

Во-вторых, есть крайне важный юридический нюанс. Если бы глава Bethesda публично восхитился неофициальным модом, фанаты могли бы посчитать его каноничным. Это создало бы правовые сложности вокруг интеллектуальной собственности. Иногда молчание — самый безопасный вариант.

В итоге ситуация выглядит так: пока сообщество создавало масштабный проект на движке Bethesda, сам Тодд Ховард ограничился формальным комментарием.