Студия FYQD объявила о разработке нового экшен-шутера от третьего лица. Действие игры развернется в период Китайской Республики — редкой для видеоигр исторической эпохе.

Китайский инди-разработчик, известный по Bright Memory Infinite, решил сменить привычную для подавляющего большинства компьютерных игр историческую эпоху и перенес действие новой игры во времена Китайской Республики, редкий для индустрии сеттинг.

Как сообщает Wccftech, студия FYQD, которую фактически ведет один человек — Цзэн Сяньчэн (Zeng Xiancheng), анонсировала новый, пока безымянный проект. О разработке автор сообщил в X . По его словам, игра представляет собой шутер от третьего лица, действие которого происходит в эпоху Китайской Республики.

Разработчик описал сеттинг как время политических потрясений и распада привычного порядка, когда уличное насилие, заговоры и противостояние группировок становятся частью повседневности. Речь идет о периоде после Синьхайской революции 1911 года, приведшей к падению имперской системы и созданию Китайской Республики в 1912 году. Этот этап истории завершился в 1949 году после гражданской войны и ухода правительства Гоминьдана на Тайвань.

Для видеоигр такой выбор нетипичен. Чаще проекты обращаются к эпохе Трех царств, а также династиям Тан или Мин. На китайской платформе Bilibili один из пользователей прямо посоветовал разработчику не касаться реальной истории. В ответ Цзэн Сяньчэн подчеркнул, что сюжет и персонажи полностью вымышлены, а историческая эпоха используется лишь как фон.

В соцсетях также опубликованы несколько скриншотов будущей игры. Судя по ним, визуальная планка остается высокой, но сам автор сразу дал понять: проект требует больше времени, чем Bright Memory Infinite.