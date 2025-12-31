Моддер и YouTube-блогер High Tech \ Low Life представил проект самодельного кибердека. Это специальный корпус-раскладушка, который превращает обычный смартфон в устройство с физической клавиатурой, мощными динамиками и дополнительными портами.

Идея портативного универсального компьютера вдохновляет многих инженеров-любителей. Новый проект в этом жанре предлагает не строить систему с нуля, а улучшить то, что уже есть у большинства — смартфон. Моддер и YouTube-блогер High Tech\\Low Life представил проект самодельного кибердека.

Конструкция представляет собой раскладной корпус, похожий на маленький ноутбук. В него устанавливают телефон. Устройство добавляет к нему элементы, которых у современного смартфона обычно нет.

В корпусе моддер разместил два стереодинамика мощностью 5 Вт каждый. Они подключены к отдельному Bluetooth-усилителю, что дает более громкий и чистый звук, чем динамик, встроенный в телефон. Для ввода текста используют компактную механическую клавиатуру со встроенным тачпадом — это позволяет работать, не касаясь экрана телефона.

Корпус оснащен собственной батареей на 10 000 мАч и USB-концентратором для подключения флешек и другой периферии. Для надежности автор применил шарниры от старых ноутбуков ThinkPad. Телефон крепят на магнитных держателях, что позволяет легко его снять.





Как объяснил автор в своём видеоролике на своем YouTube-канале, цель проекта — объединить компьютер (в роли которого выступает смартфон), клавиатуру, акустику, хабы и аккумулятор в одном портативном корпусе. По его словам, такой подход отражает суть кибердеков: это персонализация и эксперименты, а не обязательно сборка на базе одноплатного компьютера вроде Raspberry Pi.