Исследовательская компания "Ромир" представила данные о "трудовой стоимости" новогодних салатов. Чтобы купить порцию готового оливье, типичному жителю России в 2025 году нужно работать 25 минут.

Цифры "Ромира" показывают разрыв между столицей и регионами. Москвич тратит на порцию оливье всего 11 минут работы благодаря высоким зарплатам. Жителю Приволжского округа та же порция обойдётся в 37 минут — это самый высокий показатель в стране.

С "селедкой под шубой" история схожая. В среднем по России ее "трудовая стоимость" — 31 минута. В Москве это 15 минут, а в Приволжье — уже 44. По сути, в некоторых регионах на две порции "шубы" можно работать полтора часа.

Ситуация в федеральных округах разная. Сибиряку оливье обходится в 22 минуты труда, что немного лучше среднего. В Северо-Западном округе разница между салатами минимальна: 27 минут за оливье против 29 за "шубу". Итог выходит простой: географическое положение до сих пор сильно влияет на покупательную способность.