В китайской пустыне Гоби в провинции Цинхай практически завершено строительство уникальной энергоустановки. Она называется Super Air Power Bank и станет крупнейшим в мире хранилищем энергии на основе сжиженного воздуха.

Как запасать энергию солнца и ветра, которые работают непостоянно? В Китае нашли один из самых масштабных ответов на этот вопрос, построив гигантскую «батарею» в пустыне.

Как сообщает издание Interesting Engineering, установка Super Air Power Bank находится на финальной стадии подготовки к запуску. Ее построила Китайская инвестиционная группа «Зеленое развитие» совместно с Техническим институтом физики и химии Китайской академии наук (TIPC-CAS).

Принцип работы основан на простой физике. В периоды, когда солнечные панели или ветряки вырабатывают больше энергии, чем нужно, ее используют для сжатия и охлаждения воздуха. Температура при этом падает до рекордных -194 °C, превращая воздух в жидкость, которую хранят в огромных резервуарах. Когда в сети требуется дополнительная мощность, жидкость нагревают. Она мгновенно расширяется, превращаясь в газ, который с огромной силой вращает турбину генератора.

Масштаб проекта впечатляет. Interesting Engineering ссылаясь на газету South China Morning Post сообщает, что за один цикл установка способна отдать в сеть до 600 000 киловатт-часов и работать без остановки десять часов. Годовой выработки в 180 миллионов кВт•ч хватит, чтобы обеспечить электричеством около 30 000 домов. По словам научного сотрудника TIPC-CAS Ван Цзюньцзе, эффективность хранения холода здесь превышает 95%, а общая эффективность цикла «зарядки-разрядки» — более 55%.

Такие объекты решают главную проблему «зеленой» энергетики — ее нестабильность. Super Air Power Bank действует как гигантский буфер, сглаживая перепады между выработкой солнечных и ветряных электростанций и потреблением в городах.