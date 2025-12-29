Компания Xiaomi готовит очередную модель в линейке 17-й серии. Согласно утечке, смартфон получит производительный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и плоский дисплей диагональю около 6,8–6,9 дюйма. Ожидается, что устройство представят в первой половине 2026 года.

После недавнего анонса топовой модели Ultra компания Xiaomi, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом. В разработке находится еще один телефон из линейки 17-й серии.

Информация о новинке просочилась в сеть благодаря инсайдерам. По их данным, смартфон находится на этапе тестирования и будет представлять собой лишь умеренное обновление по сравнению с существующими моделями. Основной упор сделали на производительности, установив новый флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Экран у аппарата, как ожидается, будет плоским, с тонкими симметричными рамками. Диагональ составит примерно 6,8 или 6,9 дюйма, что очень близко к дисплею Xiaomi 17 Pro Max. Также в характеристиках упоминается перископическая телеобъективная камера — технология, уже знакомая пользователям старших моделей серии.

Инсайдеры прогнозируют, что официальный анонс устройства состоится в первой половине следующего года. Более подробные технические характеристики пока не разглашаются. Выглядит так, что основная цель новинки — предложить покупателям актуальную аппаратную платформу в формате, похожем на уже известные модели, а не представлять собой кардинально новую разработку.