Эксперт Вадим Крючков выбрал пять самых быстрых российских бронеавтомобилей.

Для бронемашины скорость — это не просто техническая характеристика. Это один из ключей к выживанию экипажа. Разберемся, какие российские модели в этом преуспели.

Вадим Крючков, эксперт издания «За рулем», выделил пять моделей, где динамика стоит в приоритете. Открывают его список два тяжелых броневика — «Спартак» и «Феникс». Построенные на базе грузовых шасси «Урала» и «КамАЗа», они, несмотря на вес, показывают вполне приличные 100 км/ч.

"Тигр-М"

Чуть проворнее оказался «Буран» на платформе ГАЗ «Садко» — его потолок 105 км/ч. Далее идет более известная широкой публике модель — «Тигр». Его модификация «Тигр-М» может разгоняться до 110 км/ч, а в экстренной ситуации, по данным эксперта, и вовсе до 120.

Второе место в этом своеобразном заезде занял легкий «Сармат-3». Его разрабатывали для десантных подразделений, поэтому он достаточно компактен и разгоняется до 120 км/ч. Ну а самым быстрым оказался бронированный пикап «Кадет». Эта переделка УАЗ Профи, благодаря своему относительно легкому весу и бензиновому двигателю, способна разогнаться до 130 км/ч, что для российской бронетехники считается рекордом.

"Кадет"

Такое сравнение хорошо иллюстрирует компромисс, который всегда присутствует в военной технике. Скорость и защита часто противоречат друг другу. «Кадет» и «Сармат» выигрывают в динамике, но уступают «Спартаку» и «Фениксу» в способности нести тяжелую броню и груз. Как говорят специалисты, многие из этих машин уже не раз подтверждали свои характеристики в реальной боевой обстановке, а не на полигоне.