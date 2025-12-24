Американская компания NVIDIA готовится возобновить продажи мощных чипов для искусственного интеллекта на ключевом рынке. По информации агентства Reuters, поставки процессоров H200 в Китай начнутся в середине февраля.

По данным источников Reuters, компания NVIDIA планирует начать отгрузки к 15 февраля. Основанием стало решение администрации США, принятое в декабре. Оно разрешает экспорт, но обязывает NVIDIA платить 25% сбор с каждой партии.

Перед отгрузкой американские регуляторы проверили заявки компании. Их интересовало, кто в Китае станет конечным покупателем. Первая партия, по оценкам, составит от 40 до 80 тысяч процессоров H200.

Ранее гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг заявлял, что доля компании на китайском рынке упала до нуля. Интерес со стороны китайских заказчиков, однако, остается. Для обучения сложных нейросетей местные аналоги иногда не дотягивают, поэтому архитектура NVIDIA для многих предпочтительна.

Параллельно и конкурент AMD, по данным издания MLex, может получить крупный заказ. Китайский технологический гигант Alibaba рассматривает возможность покупки у AMD до 50 тысяч чипов Instinct MI308. Ситуация показывает, что спрос на вычислительные мощности в Китае по-прежнему огромен.