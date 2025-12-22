Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин направил обращение в Минцифры. Он просит создать российскую игру уровня Call of Duty с патриотическим сюжетом.

Российским геймерам, возможно, предложат альтернативу западным блокбастерам. Но создание такой игры потребует серьезных денег и поддержки государства.

В письме, адресованном министерству цифрового развития, Михаил Делягин излагает идею. Ему видится игра «ААА»-класса, где главный герой — русский военный или сотрудник спецслужб. Противниками должны стать представители Украины, США, Великобритании и других «недружественных стран».

Делягин прямо ссылается на Call of Duty: Modern Warfare, отмечая, что бюджет каждой части составляет сотни миллионов долларов. Он считает, что в текущих условиях, включая санкции и сокращение рынка, российские студии не справятся с такой задачей сами.

Поэтому депутат просит Минцифры рассмотреть меры поддержки. В список входят льготные кредиты на разработку и продвижение, а также налоговые льготы, например, освобождение от НДС.

Причину такой инициативы Делягин объясняет просто. По его мнению, западные игры распространяют «русофобскую пропаганду». Создание отечественного аналога он называет стратегически важной задачей.