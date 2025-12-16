Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Нейтронная звезда P13 внезапно стала ярче в 100 раз
Нейтронная звезда NGC 7793 P13, расположенная в 10 миллионах световых лет, резко увеличила свою яркость.

Нейтронные звезды — это космические гироскопы, излучающие рентген. Одна из них, P13, вела себя странно: ее свечение то слабело, то усиливалось. Но недавно она устроила настоящий фейерверк.

Астрономы наблюдали за звездой P13 более десяти лет. Она находится в галактике NGC 7793, примерно в 10 миллионах световых лет от нас. Этот объект известен явлением сверхкритической аккреции — на него обрушивается гигантское количество газа, что и порождает мощное рентгеновское излучение.

Долгое время ученые не видели чуткой связи между яркостью P13 и скоростью ее вращения. Но данные с телескопов XMM-Newton, Chandra, NuSTAR и NICER за 2021-2024 годы все изменили. Картина вырисовалась необычная. В 2021 году звезда была в фазе слабого свечения. К 2022-му она снова стала набирать яркость. А к 2024-му ее светимость превысила показатели 2021 года более чем в 100 раз. Проще говоря, она стала ярче в сотни раз всего за три года.

При этом изменилась и динамика вращения. В фазе набора яркости скорость ее вращения начала увеличиваться в два раза быстрее. Эта связь между рентгеновским излучением и ускорением вращения — ключевое открытие.

Специалисты полагают, что изменения связаны с высотой так называемых аккреционных колонн — структур из падающего газа над магнитными полюсами звезды. Меняется поток вещества — меняется высота колонны и, как следствие, яркость.

Эти наблюдения — важный шаг к разгадке механизма сверхкритической аккреции. Процесс, при котором объект поглощает невероятные объемы материи, перестает быть просто теорией. Теперь у ученых есть конкретные данные о том, как яркость и вращение звезды меняются вместе с потоком падающего на нее газа.

#астрофизика #нейтронная звезда #рентгеновское излучение #ngc 7793 p13 #сверхкритическая аккреция
Источник: scitechdaily.com
Сейчас обсуждают

mozghru
23:57
Региональные цены,поддержка модов..Что ещё нужно. А видели анонс следующей игра от Лариан? Крипово)
Ролевая игра Baldur’s Gate 3 разошлась тиражом в 20 миллионов копий
Dentarg
22:46
Даже логотип MG не убрали. Но если второй в максималке будут продавать не за 5 млн - хорошо. Хотя чую в максималку просто не сумеют, тот же оригинальных HS есть в версии 4wd. "Можно, но зачем" - не то...
«Москвич» запустил производство кроссоверов M70 и M90
Никита Акимов
22:46
Капец, тоже хочу на 8.1, но ryzen скорее всего не позволит🙁
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Dentarg
22:39
И заметьте, никаких Денуво. Нормально делай - нормально будет.
Ролевая игра Baldur’s Gate 3 разошлась тиражом в 20 миллионов копий
unknown24
22:34
Летом в деревню купил себе и соседу на Авито (материнку + Xeon 2680 v4 + 32 Gb DDR4-2400)=6500. Осенью приятелю комп собирал на 5500, заказ от 3 октября 2*16Gb SmartBuy (обычная DDR4 3200 cl22) 2*2573...
Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года
slikts
22:33
А в попу себе эти войска засунуть слабо!
«Москвич» запустил производство кроссоверов M70 и M90
сергей гришин
22:25
Лучше видяхи или, для начала, DDR5!
В США приступили к испытаниям гиперзвукового оружия во время сильного дождя
Parlous
21:57
Зачем это здесь? Как этот материал поможет в разгоне компьютерного железа или хоть в чём-то на компьютерную тематику?
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — очередное «повесточное расширение» классики ужасов
Евгений Васютин
21:57
Игры с PlayStation 3 на PlayStation 5 — тихий анонс с огромными последствиями
Parlous
21:57
Американцы настолько "умные", что не в состоянии осилить свою 248 летнюю историю. В самой процветающей стране мира США 28% населения не умеют толком читать и писать. По данным исследования Национальн...
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — очередное «повесточное расширение» классики ужасов
