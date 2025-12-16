Нейтронная звезда NGC 7793 P13, расположенная в 10 миллионах световых лет, резко увеличила свою яркость.

Нейтронные звезды — это космические гироскопы, излучающие рентген. Одна из них, P13, вела себя странно: ее свечение то слабело, то усиливалось. Но недавно она устроила настоящий фейерверк.

Астрономы наблюдали за звездой P13 более десяти лет. Она находится в галактике NGC 7793, примерно в 10 миллионах световых лет от нас. Этот объект известен явлением сверхкритической аккреции — на него обрушивается гигантское количество газа, что и порождает мощное рентгеновское излучение.

Долгое время ученые не видели чуткой связи между яркостью P13 и скоростью ее вращения. Но данные с телескопов XMM-Newton, Chandra, NuSTAR и NICER за 2021-2024 годы все изменили. Картина вырисовалась необычная. В 2021 году звезда была в фазе слабого свечения. К 2022-му она снова стала набирать яркость. А к 2024-му ее светимость превысила показатели 2021 года более чем в 100 раз. Проще говоря, она стала ярче в сотни раз всего за три года.

При этом изменилась и динамика вращения. В фазе набора яркости скорость ее вращения начала увеличиваться в два раза быстрее. Эта связь между рентгеновским излучением и ускорением вращения — ключевое открытие.

Специалисты полагают, что изменения связаны с высотой так называемых аккреционных колонн — структур из падающего газа над магнитными полюсами звезды. Меняется поток вещества — меняется высота колонны и, как следствие, яркость.

Эти наблюдения — важный шаг к разгадке механизма сверхкритической аккреции. Процесс, при котором объект поглощает невероятные объемы материи, перестает быть просто теорией. Теперь у ученых есть конкретные данные о том, как яркость и вращение звезды меняются вместе с потоком падающего на нее газа.