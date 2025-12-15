Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Стартовал Поморский фестиваль «Сладкая Zima» - есть десерты даже в форме алмаза
В Архангельской области проходит фестиваль северных десертов «Сладкая Zima». Тридцать кафе и ресторанов региона предлагают специальное зимнее меню, в котором есть десерты в форме алмаза, шишки и даже тороса.

Зимний фестиваль в Поморье в этом году заметно вырос — участвуют почти в два раза больше заведений, чем раньше. Каждое из них разработало для гостей уникальные сладкие позиции.

Мероприятие стартовало 15 декабря и продлится до 15 января. Организаторы из Центра развития туризма и культуры Архангельской области сообщают, что в фестивале участвуют 30 ресторанов, кофеен и кафе из Архангельска и Северодвинска. Годом ранее их было около половины от этого числа.

Все блюда и напитки в меню создали специально для фестиваля. Кондитерам дали задание вдохновляться историей и природой Русского Севера. Так на свет появились «Алмазное сердце» — десерт в форме бриллианта из белого шоколада с начинкой из брусничного мармелада и ганаша, или «Шишка» — пирожное зеленого или белого цвета с ореховой начинкой и хрустящим вафельным слоем.

Кроме современных изысков, в меню вернули и советскую классику — сладкие колбаски. Также гостям предлагают традиционные северные угощения: калитки, пряники и медовики.

Помимо дегустаций, программа включает мастер-классы. На них можно научиться печь северные калачи и калитки, украшать торты или правильно заваривать сбитень. Для активных посетителей предусмотрена акция: за пробу фестивальных десертов можно получить подарок.

#фестиваль #архангельская область #гастрономия #десерты #поморье #сладкая zima
Источник: tass.ru
