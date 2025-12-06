Российская группа «Уралхим» договорилась с тремя индийскими компаниями о совместном строительстве предприятия по выпуску карбамида. Его планируемая мощность — почти 2 млн тонн продукции в год.

Российская химическая промышленность нашла нового стратегического партнера в Азии. Группа «Уралхим» намерена вместе с индийскими коллегами возвести крупный завод.

Соглашение закрепили во время визита российского президента в Индию. Партнерами «Уралхима» выступили три индийские государственные компании: Rashtriya Chemicals and Fertilizers, National Fertilizers и Indian Potash. Они подписали меморандум о создании совместного предприятия.

Новый завод будет выпускать карбамид — азотное удобрение, пользующееся высоким спросом в агросекторе. Проектная мощность оценивается в 1,8–2 миллиона тонн ежегодно. Сырьем для производства станет аммиак, который будет поставлять «Тольяттиазот», входящий в группу «Уралхим». Инвесторы с индийской стороны берут на себя финансирование всех этапов стройки и запуска.

Сейчас стороны определяются с деталями: обсуждают технические параметры, корпоративную структуру и систему управления будущим СП. Согласно ряду публикаций, площадкой для строительства может стать Таманский полуостров.