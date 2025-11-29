Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Airbus выпустила экстренную директиву для обновления программного обеспечения на самолетах A320
Около 6000 самолетов по всему миру требуют замены ПО

Компания Airbus подтвердила необходимость замены ПО на «значительном количестве» самолетов A320. Причина — уязвимость к интенсивному солнечному излучению, которое может повреждать критически важные данные систем управления полетом. Инцидент-триггер произошел 30 октября. Лайнер A320 выполнял рейс из Канкуна в Ньюарк, когда внезапно резко потерял высоту. Несколько пассажиров получили травмы. Самолет совершил аварийную посадку во Флориде.

Сейчас в эксплуатации находятся около 11 300 самолетов семейства A320. Примерно половина из них — около 6000 бортов — требуют срочного обновления. В момент публикации директивы в воздухе находились около 3000 таких лайнеров. Эксперты считают, что процедура не вызовет масштабных сбоев в авиасообщении. Установка обновлений занимает несколько часов.

Для Airbus это один из крупнейших отзывов за 55-летнюю историю компании. Ситуация особенно символична, поскольку всего несколько недель назад A320 обогнал Boeing 737 по количеству поставок, став самой распространенной моделью в мире.

#авиация #airbus #по #отзыв #a320 #безопасность полетов
Источник: reuters.com
