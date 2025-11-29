Около 6000 самолетов по всему миру требуют замены ПО

Компания Airbus подтвердила необходимость замены ПО на «значительном количестве» самолетов A320. Причина — уязвимость к интенсивному солнечному излучению, которое может повреждать критически важные данные систем управления полетом. Инцидент-триггер произошел 30 октября. Лайнер A320 выполнял рейс из Канкуна в Ньюарк, когда внезапно резко потерял высоту. Несколько пассажиров получили травмы. Самолет совершил аварийную посадку во Флориде.

Сейчас в эксплуатации находятся около 11 300 самолетов семейства A320. Примерно половина из них — около 6000 бортов — требуют срочного обновления. В момент публикации директивы в воздухе находились около 3000 таких лайнеров. Эксперты считают, что процедура не вызовет масштабных сбоев в авиасообщении. Установка обновлений занимает несколько часов.

Для Airbus это один из крупнейших отзывов за 55-летнюю историю компании. Ситуация особенно символична, поскольку всего несколько недель назад A320 обогнал Boeing 737 по количеству поставок, став самой распространенной моделью в мире.