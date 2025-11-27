Изучая слабые вибрации красного гиганта в системе Gaia BH2, астрономы обнаружили признаки древнего космического катаклизма. Звезда, вращающаяся вокруг спящей черной дыры, вероятно, пережила столкновение или слияние с другим объектом.

Иногда самые слабые сигналы рассказывают самые драматичные истории. Едва уловимые вибрации далекой звезды помогли астрономам восстановить события далекого прошлого – космическое столкновение, которое навсегда изменило судьбу красного гиганта.

Все началось с наблюдений спутника TESS за системой Gaia BH2. Это одна из тех спящих черных дыр, которые не поглощают вещество и потому остаются почти невидимыми. Астрономы из Гавайского института (University of Hawaii at Mānoa) заметили нечто особенное в звезде-компаньоне черной дыры – слабые колебания яркости, так называемые "звездотрясения".

Эти вибрации стали для ученых чем-то вроде сейсмических волн, позволяющих заглянуть вглубь звезды. То, что они там увидели, поставило перед исследователями серьезную загадку. По химическому составу звезда выглядела древней – обилие тяжелых элементов характерно для старых светил. Но анализ вибраций показывал: ей всего около 5 миллиардов лет. Для звезды с таким составом это практически молодость.

Объяснение нашлось в прошлом. Вероятно, эта звезда когда-то столкнулась или слилась с другой. Такой катаклизм мог объяснить и другой странный факт – необычно быстрое вращение. Наземные телескопы показали: звезда делает полный оборот за 398 дней. Для изолированного красного гиганта это слишком быстро.

"Если это вращение реально, его нельзя объяснить только вращением звезды при ее рождении", - отмечает соавтор исследования Джоэл Онг (Joel Ong). Звезда явно раскрутилась под действием приливных сил во взаимодействии с компаньоном.

При этом в системе Gaia BH3, другой паре черная дыра-звезда, ожидаемые вибрации не обнаружились. Это ставит новые вопросы перед теориями звездной эволюции. Будущие наблюдения TESS должны прояснить, действительно ли слияние звезд стало причиной необычной судьбы красного гиганта в системе Gaia BH2.