Вологодская область впервые получила «Золотой каток» — награду за лучшие результаты в дорожном строительстве. В этом году в регионе отремонтировали 122,7 км дорог и пять мостов.

Награду «Золотой каток» губернатору Георгию Филимонову вручил лично вице-премьер Марат Хуснуллин. Это произошло на Транспортной неделе в Москве. Хуснуллин отметил, что область полностью выполнила план по укладке верхнего покрытия дорог. Кстати, в октябре после капремонта открыли участки федеральной трассы А-114 — той самой, что соединяет Вологду с Череповцом.

Цифры года выглядят солидно. 122,7 километра дорог регионального и местного значения привели в порядок. Одновременно отремонтировали пять мостов общей длиной 253 метра. В области не останавливаются на достигнутом: вовсю идут работы на Некрасовском мосту в Вологде и капитальный ремонт Октябрьского моста через Шексну.

Губернатор Филимонов назвал эту награду достижением всей команды. Он поблагодарил федеральных министров и президента за поддержку региона. «Мы создаем новую реальность в области», — заявил глава региона. При этом основное финансирование работ шло через национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Для Вологодчины, где десятилетиями жаловались на качество дорог, такой прогресс действительно важен.