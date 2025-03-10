Разработчики Doom: The Dark Ages обсудили возможность прохождения игры без огнестрельного оружия. Хьюго Мартин и Марти Стрэттон поделились своими мнениями о таком игровом стиле.

В новом интервью разработчики Doom: The Dark Ages затронули вопрос о прохождении игры без огнестрельного оружия. Это вызвало интерес у поклонников, которые любят экстрим.

Хьюго Мартин, директор игры, отметил, что использование только механики ближнего боя может быть сложным, но не невозможным. Он привел примеры игроков, которые успешно проходили Dark Souls без получения урона, и считает, что опытные геймеры смогут справиться и с Doom: The Dark Ages. Однако продюсер Марти Стрэттон предостерег, что такой стиль игры не был предусмотрен разработчиками и может привести к не самым приятным ощущениям.

Doom: The Dark Ages вводит новую механику, позволяющую использовать разнообразное оружие ближнего боя, такое как электрическая перчатка и шипастая булава, что дает возможность экспериментировать с комбинациями атак.