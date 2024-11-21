История экзопланеты Глизе 581g, когда-то считавшейся «второй Землей», обернулась неудачей для астрономов. Новые исследования ставят под сомнение ее существование и напоминают о сложности поиска жизни за пределами нашей планеты.

В 2010 году астрономы с восторгом объявили об открытии Глизе 581g — экзопланеты, которая, казалось, могла бы стать домом для жизни. Расположенная в обитаемой зоне своей звезды, она привлекла внимание ученых и любителей астрономии. Однако, как это часто бывает в науке, радость оказалась преждевременной. Спустя несколько лет, новые исследования поставили под сомнение существование этой планеты, а также ее соседей в планетной системе красного карлика Глизе 581. Эта история служит напоминанием о том, как легко можно ошибиться в сложном мире экзопланет.

Глизе 581 — это красная карликовая звезда, находящаяся в 20 световых годах от Земли. С 2005 года астрономы начали исследовать ее с помощью спектрографа HARPS, который позволил обнаружить экзопланеты на основе радиальной скорости. Этот метод основан на наблюдении за колебаниями звезды, вызванными гравитационным притяжением планет. Когда звезда движется к нам, ее свет смещается в синюю область спектра, а когда уходит — в красную. Ученые использовали этот эффект для выявления планет, вращающихся вокруг звезды.

Первая экзопланета в этой системе, Глизе 581b, оказалась слишком горячей для жизни, находясь слишком близко к своей звезде. Затем астрономы открыли две «суперземли» — Глизе 581c и 581d. Первая также не подходила для жизни, а вот Глизе 581d располагалась в обитаемой зоне и привлекала внимание как потенциально пригодная для жизни планета. Она имела массу в 5,6 раз больше Земли и вращалась на расстоянии 20,3 миллиона миль от своей звезды.

В 2010 году другая группа астрономов, возглавляемая Стивеном Фогтом, объявила об открытии Глизе 581f и 581g. Особенно Глизе 581g привлекала внимание, так как находилась прямо в обитаемой зоне. Ученые предполагали, что ее температура могла бы позволить существовать жидкой воде. Однако вскоре начались дебаты о реальности этих открытий.

Сложность обнаружения экзопланет заключается в том, что звезды имеют свои уникальные характеристики, которые могут маскировать сигналы планет. Например, звездные пятна и другие явления могут создавать ложные сигналы, которые астрономы могут принять за существование планет. Европейские астрономы, проанализировав данные, пришли к выводу, что существование Глизе 581f и g не подтверждено. Они утверждали, что предыдущие наблюдения не обеспечили статистической значимости для этих планет.

Фогт и его коллеги не согласились с этим выводом, утверждая, что их данные были игнорированы. Они повторно проанализировали информацию и нашли доказательства существования Глизе 581g, но с измененными характеристиками. Однако сомнения продолжали нарастать.

В 2014 году исследование под руководством Пола Робертсона показало, что звездная активность могла маскировать сигналы планет в обитаемой зоне. Они обнаружили, что период вращения звезды составляет 130 дней, что ставило под сомнение существование Глизе 581d. Эта планета, как оказалось, имела орбитальный период, который совпадал с периодом вращения звезды, что также вызывало подозрения.

К 2016 году ситуация еще более ухудшилась, когда астрономы продемонстрировали, что звездная активность могла создавать иллюзии, указывая на существование планеты d. В 2017 году исследование, проведенное с использованием инструмента CARMENES, подтвердило, что вокруг Глизе 581 вращаются лишь три планеты: b, c и e. Это означало, что наличие Глизе 581f и g, ранее считавшихся существующими, не подтвердилось, и их реальное существование оказалось под серьезным сомнением. После этого интерес ученых к этому исследованию поутих.

Но прошло время и в январе нынешнего года группа астрономов вновь подняла вопрос о Глизе 581d. Они предположили, что предыдущие измерения звездной активности могли быть неточными и что звезда вращается медленнее, чем считалось ранее. Это предположение ставит под сомнение причины исключения планеты d из списка реально существующих, так как ее предполагаемый орбитальный период мог быть неправильно интерпретирован из-за активных процессов на звезде. Однако астрономы не утверждают, что планета существует; они лишь подчеркивают, что основание для ее исключения может быть ошибочным.

Эта история показывает, насколько сложным и непредсказуемым может быть изучение экзопланет. Каждый новый шаг в астрономии требует тщательной проверки и анализа. Открытия могут в последствии не подтверждаться, и даже самые многообещающие кандидаты могут оказаться миражом. Глизе 581 служит ярким примером того, как звезды могут вводить в заблуждение, и как важно сохранять критический подход к новым данным.

В конечном счете, история Глизе 581 напоминает нам о том, что в поисках жизни за пределами Земли необходимо проявлять осторожность и терпение. Экзопланеты могут быть ближе, чем мы думаем, но их существование требует серьезных исследований и подтверждений. В этом сложном и захватывающем путешествии астрономы продолжают искать ответы на вопросы о нашем месте во Вселенной и о том, возможно ли существование жизни на других планетах.

Можем ли мы отправиться на Глизе 581?

Нет, мы не могли бы отправиться на Глизе 581. Даже если бы мы двигались со скоростью света — что, конечно, невозможно — нам потребовалось бы 20 лет, чтобы добраться туда. Самый быстрый космический аппарат — Parker Solar Probe, который получил ускорение 635 266 км/ч после гравитационного воздействия Венеры. Путешествуя с такой скоростью, нам потребовалось бы 34 850 лет, чтобы добраться до Глизе 581.