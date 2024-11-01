Американские ученые опровергли правило Бредта, существующее более ста лет. Они представили новые молекулы, которые могут изменить подход к синтезу органических соединений и разработке лекарств.

Научное сообщество столкнулось с важным открытием, которое может изменить представления о структуре органических молекул. Химики из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе объявили, что правило Бредта, действующее в органической химии на протяжении ста лет, больше не соответствует действительности. Они утверждают, что настало время переписать учебники.

Правило Бредта, сформулированное в 1924 году, утверждает, что молекулы с двойной связью углерод-углерод не могут существовать в кольцевых соединениях мостиковой бициклической структуры. Это ограничение ставит под сомнение возможность создания определенных олефинов, которые имеют двойные связи и обычно располагаются в одной плоскости. Однако новое исследование демонстрирует, что такие молекулы, известные как анти-Бредтовые олефины (ABO), могут быть успешно синтезированы.

Команда ученых, возглавляемая Нилом Гаргом, использовала силил (псевдо)галогениды в своих экспериментах. Они применили метод элиминирования, чтобы создать нестабильные ABO, которые затем захватывались с помощью другого химического вещества для получения стабильных структур. Этот процесс оказался успешным, что дало возможность выделять молекулы с практическим применением.

Гарг подчеркивает, что многие ученые избегают изучения анти-Бредтовых олефинов, поскольку считают, что их создание невозможно. Он утверждает, что такие правила ограничивают креативность и инновации в химии. По его мнению, необходимо пересмотреть подход к таким ограничениям и воспринимать их как рекомендации, а не строгие правила.

Ученые отмечают, что создание трехмерных структур, подобных ABO, может привести к разработке новых лекарств.