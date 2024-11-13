Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
ЦБ выделяет дефицит трудовых ресурсов как проинфляционный фактор
Недавно опубликованное резюме заседания по ключевой ставке ЦБ выделяет дефицит трудовых ресурсов как проинфляционный фактор, ограничивающий расширение производства. Регулятор связывает эту проблему с ужесточением миграционной политики, отмечая, что компании сталкиваются с нехваткой кадров и растущими заработными платами в условиях конкуренции за рабочую силу.

Недавно опубликованное резюме заседания по ключевой ставке снова удивляет. В этом материале регулятор снова выделяет дефицит трудовых ресурсов как один из проинфляционных факторов, который якобы ограничивает возможности расширения производства товаров и услуг. Но теперь он связывает эту проблему с ужесточением миграционной политики:

«Дефицит трудовых ресурсов по-прежнему остается ключевым фактором, сдерживающим возможности предложения. Опросы показывают, что всё больше предприятий сталкиваются с нехваткой кадров. На ситуацию на рынке труда также влияют изменения в миграционной политике». Кроме того, отмечается, что в июле-августе темпы роста заработных плат вновь ускорились после замедления в июне. Компании, конкурируя за кадры, продолжают поднимать зарплаты темпами, которые значительно превышают рост производительности труда.Давайте разберемся с основными тезисами. Дефицит трудовых ресурсов действительно влечёт за собой рост заработных плат. Однако для того, чтобы зарплаты росли в реальном выражении, необходимы высокие темпы экономического роста и роста производительности труда. В 2023 году ВВП составляет 3,6%, прогноз на 2024 год - около 4%. Это приемлемые, хотя и не выдающиеся показатели, которые способствуют увеличению предложения товаров и услуг, и, соответственно, повышению доходов населения. Что касается производительности труда, то тут ситуация значительно менее оптимистична, но об этом поговорим позже.

Дефицит трудовых ресурсов не является тормозом, а, скорее наоборот, прекрасным стимулом для технологического прогресса в экономике. Многие страны мечтали бы о такой «проблеме», которая подвигала бы компании внедрять инновации, модернизировать производственные процессы и сокращать количество низкоквалифицированных рабочих мест. В России 35% рабочих мест относятся к низкопроизводительным. Потенциал для сокращения таких мест составляет до половины. В результате это позволит освободить миллионы трудоспособных граждан, которых можно перенаправить на востребованные в нашей экономике вакансии.

ЦБ акцентирует внимание на росте зарплат, которые превышают рост производительности труда. Но текущая денежно-кредитная политика на самом деле препятствует предприятиям инвестировать в повышение продуктивности. Проще говоря, это дорого, долго и сложно. Многие компании предпочитают нанимать тех же низкоквалифицированных «иностранных специалистов», доступ к которым пока что сохранён. Более того, отсутствует чёткое понимание, для чего это нужно.

Инвестиции в повышение производительности труда могут принести пользу экономике в целом, но не всегда это выгодно на уровне отдельных компаний. Необходимы значительные вложения, а реальные результаты будут видны далеко не сразу. Прибыль зачастую безопаснее и надежнее направить в финансовые инструменты с доходностью выше 20%, которую можно заблокировать на несколько лет вперёд (будь то депозиты или облигации). Это более привлекательно, чем рентабельность большинства отраслей. Такой пассивный доход с лёгкостью перекрывает эффект от улучшения производительности труда.

Эти истины кажутся очевидными. Но, к сожалению, монетаристы продолжают игнорировать их, словно пытаются отгородиться от очевидных реалий.

#новости #политика #экономика #дефицит #производительность #рабочие места #центробанк #мигранты #зарплата #вакансии
+
Написать комментарий (0)
Army Recognition: Редкая российская самоходная гаубица 2С43 «Мальва» замечена в Курской области
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские ученые анонсируют создание летающих беспилотных грузовиков для нефтяной отрасли
6
В России запланировано строительство первой энергетической установки с нулевым уровнем выбросов
4
США начинают поставки Украине новейших ракет для высокоточных ударов по средствам ПВО
2
В Польше отец и сын нашли клад монет 16-17 веков стоимостью более $120000
2
Благодаря параллельному импорту в российских С-70 используются передовые западные чипы
4
Intel отказала владельцу Core i9-14900K в гарантийном обслуживании из-за использования жидкого металла
4
В 2025 году в Москве завершат строительство двух крупных мостов через реку Москву
+
Роскосмос готовит ответ многоразовой ракете Илона Маска - в 2025 запускается проект "Кузнечик"
3
СМИ: США начали поставлять на Украину усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E
+
Android 15 получит полноценную поддержку VRR
+
Представлен прототип китайского воздушно-космического истребителя шестого поколения White Emperor B
3
Украинская разведка: сбитый российский дрон С-70 "Охотник" напичкан западными технологиями
12
Учёные зафиксировали необычный быстрый радиовсплеск в "мёртвой" галактике
+
Caviar выпустила смартфоны iPhone 16 Pro в честь Джобса, Трампа и Маска
2
Samsung выпустит One UI 7 Beta на следующей неделе
2
Инсайдеры назвали уже двух персонажей, которые точно появятся в новой трилогии The Witcher 4
+
ГК «Элемент» начинает поставки микроэлектроники для российских самолётов
+
Программа предварительного тестирования One UI 7 может стартовать в ближайшие дни
+
2025 год станет первым годом массового производства MicroLED
1
В сеть попала фотография кабины истребителя J-20, продемонстрированная на авиасалоне в Чжухае
1

Популярные статьи

Лучшие фильмы с участием Микки Рурка (субъективное мнение)
10
Итоги гоночного уик-энда 9-10 ноября
1
Об улучшении картинки и FPS в играх - PSSR, DLSS, FSR, RSR, XeSS, NIS, ReShade, Magpie и другие
13
Почему сборка ПК своими руками выгоднее готового компьютера, и что нужно знать рядовым геймерам
24
ТОП-9 суперкулеров для процессоров Intel и AMD, актуальных в 2024 и 2025 году
33
О мошенниках на маркетплейсах и что я купил на день холостяка 11.11
7
11 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный привод окон и массажное кресло Сяоми
3
Обзор Chimbalix 24.5 и тест Mesa3D, или почему Linux нежизнеспособен в настольном сегменте
22
Как заставить видеокарты Radeon RX 5700 XT и GeForce GTX 1080 Ti тянуть новые игры в 1080p@60 fps
7
Какую видеокарту купить тем геймерам, которые не готовы отдать 40000 рублей за GeForce RTX 4060
18

Сейчас обсуждают

exdelolz
03:41
Do you expect me to read all that shit? Тем не менее, свой конфиг ты не написал. Ну не стал бы владелец нормального железа с летящей слюной доказывать, что всё это НИНУЖНА. Он бы с удовольствием играл...
Почему сборка ПК своими руками выгоднее готового компьютера, и что нужно знать рядовым геймерам
Garthar
03:38
Вспоминается анекдот Приходит мужик в парикмахерскую и говорит -Я тут разработал автоматический бритвенный станок возьмете попробовать? -Но как автоматический? Ведь у всех людей разный профиль лица? -...
Американские ученые научили робота выполнять хирургические операции на основе просмотренных видео
Garthar
03:34
Без дешевого способа получения водорода это все антинаучная утопия. Для понимания уровня пиздеца 1 куб водорода примерно 4 бакса 1 куб природного газа 5 рублей. Да водород энергоэффективнее, но не нас...
Hyundai планирует сделать Ульсан столицей водородной экосистемы
Garthar
03:24
Хохлобот залезь обратно под шконку. Сухой производился с 2018 года. На данный момент произведено 232 штуки. Иди учи матчасть. Сейчас производство закрыто из-за санкций и разрабатывают новую модель с р...
Российские ученые анонсируют создание летающих беспилотных грузовиков для нефтяной отрасли
Alex Z
03:19
муахаха ну это же другое
В Центробанке РФ не исключили возможности очередного повышения ключевой ставки в декабре
Alex Z
03:18
СССР распался, а Россия собирает исторические территории.
В Центробанке РФ не исключили возможности очередного повышения ключевой ставки в декабре
Денис Акинфеев
03:06
Есть всё это
Red Magic 10 Pro получил аккумулятор ёмкостью 7050 мАч и не станет толще, чем Red Magic 9 Pro
Владимир Дерзкий
03:06
В каментах чепушинные пУтриоты🤦‍♂️
В Госдуме предложили полностью лишить исполнителей-иноагентов возможности получать доход в России
Алексей Сизиков
03:01
Моя Беретта уже нервно зашевелилась под курткой, надеюсь в ремейке можно будет популять в подчинённых Джима Бравуры когда они вламываются в магазинчик и говорят Сдавайся и т.п. , когда я в них стреляю...
Ремейки Max Payne 1-2 могут показать на The Game Awards 2024 - XBOX получила маркетинговые права
Илья Шкверя
02:30
А о чем игра собственна? Симсоид типа или как?
Симулятор жизни inZOI от KRAFTON получит полную русскую локализацию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем