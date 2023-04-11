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Искусственный интеллект теперь может взломать большинство паролей менее чем за минуту
Компания по кибербезопасности провела тестирование искусственного интеллекта на миллионах паролей, чтобы определить, сколько времени потребуется для взлома наиболее распространенных паролей.
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Нас годами предупреждали об использовании надежных паролей в Интернете, но не все прислушиваются к этим предупреждениям. Благодаря растущей мощи искусственного интеллекта даже те, кто проявляет разумную осторожность, вскоре могут быть взломаны. Фирма по кибербезопасности Home Security Heroes добавила миллионы реальных паролей в искусственный интеллект, чтобы посмотреть, сколько времени потребуется, чтобы их взломать. Ответ печальный: ИИ сделал это настолько быстро, что впечатлил всех специалистов. Система смогла взломать большинство паролей менее чем за минуту.

Home Security Heroes провела этот тест с генератором паролей PassGAN. В отличие от большинства генераторов паролей, PassGAN использует генеративно-состязательную сеть (GAN), чтобы изучать настоящие пароли и создавать новые. GAN состоит из двух противоположных нейронных сетей, генератора и дискриминатора. Генераторная сеть создала поддельные данные, а перед дискриминатором стоит задача выделить настоящие данные в море подделок. Со временем генератор и дискриминатор становятся лучше в своих задачах, что делает модель более эффективной.

В этом тесте PassGAN было предоставлено 15 680 000 паролей из набора данных RockYou. Для тех, кто не знает, RockYou был социальным виджетом, который был взломан много лет назад и раскрыл миллионы незашифрованных паролей. С тех пор это широко используемый набор данных в исследованиях безопасности. Тест исключал пароли длиннее 18 символов и короче четырех. Home Security Heroes сообщает, что искусственный интеллект взломал 51% этих паролей менее чем за одну минуту. Некоторые люди всегда прислушиваются к предупреждениям об использовании безопасных паролей, и их данные было труднее взломать. PassGAN расшифровал 65% паролей за час или меньше, а 71% — примерно за день. Потребовался еще месяц, чтобы увеличить этот показатель до 81%.

Таблица, показывающая время взлома различных паролей.

Итак, хорошая новость заключается в том, что самые надежные пароли по-прежнему функционально невозможно взломать, но пароль, который вы можете считать надежным, может быть легкой задачей для современного ИИ. Фирма сообщает, что пароль из 10 символов с цифрами и строчными буквами был бы взломан менее чем за 1 час с 65% всех протестированных паролей. Однако добавление еще одного уровня сложности с заглавными буквами или специальными символами увеличивает время взлома примерно до пяти лет.

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Если вы хотите, чтобы ваши пароли находились в группе, которую в настоящее время невозможно взломать, Home Security Heroes рекомендует, чтобы их длина составляла не менее 15 символов. Вы должны использовать комбинацию букв (верхний и нижний регистр), цифр и специальных символов. Фирма также рекомендует часто менять пароли. Если вы меняете важные пароли каждые несколько месяцев, у ИИ не будет времени взломать их, прежде чем вы займетесь чем-то другим. Однако игра в кошки-мышки никогда не закончится. В конце концов, ИИ, возможно, даже сможет вычислить эти более сложные пароли, поэтому некоторые крупные технические тяжеловесы работают над тем, чтобы полностью отказаться от паролей .

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#искусственный интеллект #нейросети #кибербезопасность #passgan
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