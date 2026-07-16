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Fantoci
Илон Маск приобрел для энергообеспечения Grok производителя газовых турбин APR Energy за $1 млрд
Покупка напрямую связана с энергопотребностями суперкомпьютеров xAI Colossus и Colossus 2 в Мемфисе, обслуживающих чат-бот Grok.
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Американский предприниматель Илон Маск стал владельцем энергетической компании APR Energy, сумма непубличной сделки оценивается примерно в 1 млрд долларов. Цель приобретения — обеспечение автономного электропитания вычислительных центров стартапа xAI, на фоне судебных разбирательств из-за несанкционированного использования газогенераторных установок.

Источник: yourstory.com

Сделка была заключена в мае 2026 года, но стала публичной только в середине июля благодаря документам Федеральной торговой комиссии США (FTC) и корпоративной отчетности миноритарных акционеров. Бывший владелец 5% акций, компания Duos Technology Group, зафиксировала выручку в размере 50,4 млн долларов, что позволяет оценить общую стоимость APR Energy приблизительно в 1 млрд долларов. По данным регулятора, Маск выступил покупателем как физическое лицо, а не от лица своих корпораций.

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Для справки, APR Energy (Джэксонвилл, штат Флорида) специализируется на предоставлении в аренду и эксплуатации мобильных газовых и дизельных турбин суммарной мощностью более 1 гигаватта. Установки монтируются на автомобильных прицепах и могут быть развернуты и выведены на полную мощность в течение нескольких дней. Покупка профильного актива позволяет xAI вертикально интегрировать энергетическую цепочку и минимизировать зависимость от сроков модернизации стационарных электросетей для питания дата-центров Colossus 1 и Colossus 2, задействованных в обучении нейросети Grok. Требуемые мощности вычислительного комплекса оцениваются в 1 ГВт.


Покупка APR Energy произошла на фоне открытого конфликта xAI с экологическими ведомствами. Вычислительные мощности стартапа, расположенные на границе штатов Теннесси и Миссисипи (в районе Мемфиса и Саутхейвена), питаются от парка мобильных турбин. По данным агентства Reuters, компания установила 59 газовых генераторов для комплекса Colossus 2 без получения соответствующих разрешений на выбросы в рамках федерального Закона о чистом воздухе (Clean Air Act).

В январе 2026 года Агентство по охране окружающей среды США (EPA) постановило, что использование данных генераторов без лицензий является нарушением, лишив их статуса «временного оборудования». Иски против xAI подали экологические организации Earthjustice и Southern Environmental Law Center при поддержке правозащитной группы NAACP[6]. Истцы заявляют, что работа установок генерирует тысячи тонн оксидов азота и угарного газа, непропорционально увеличивая концентрацию загрязняющих веществ в близлежащих районах с преимущественно чернокожим населением. Ранее Министерство юстиции США вмешивалось в процесс, санкционировав работу оборудования со ссылкой на интересы национальной и экономической безопасности.

#искусственный интеллект #илон маск #xai #grok #apr energy
Источник: tomshardware.com
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