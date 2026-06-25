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Fantoci
Инженер AMD собрал клон Steam Machine за $700 на базе RTX 5060 в напечатанном на 3D-принтере корпусе
Самодельный компактный игровой ПК вдвое мощнее оригинала и дешевле на $300 стартовой цены аппарата Valve.
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Инженер компании AMD Якоб Теркельсен, специализирующийся на валидации плат для графических ускорителей искусственного интеллекта, представил собственный проект Terk Box — альтернативный вариант игрового ПК Steam Machine от Valve, корпус которого можно изготовить в домашних условиях с помощью 3D-принтера.

Автор: Якоб Теркельсен. Источник: x.com

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Официальная базовая версия новой Steam Machine поступила в продажу по цене 1049 долларов США без учета игрового контроллера. Устройство обеспечивает графическую производительность, сопоставимую с видеокартами начального сегмента, такими как Nvidia GeForce RTX 5050 или мобильная AMD Radeon RX 7600M.

В качестве альтернативы устройству от Valve Теркельсен разработал и опубликовал на платформе Printables файлы для 3D-печати корпуса, габариты и форм-фактор которого идентичны оригинальной консоли. Система, получившая название Terk Box v1.1, предназначена для сборки на базе материнских плат формата Mini-ITX.

Автор: Якоб Теркельсен. Источник: x.com

Для аппаратной основы Terk Box используется низкопрофильная видеокарта Nvidia GeForce RTX 5060 и блок питания стандарта Flex-ATX мощностью 400 Вт. По подсчетам издания XDA Developers, общая стоимость комплектующих для сборки базового варианта составляет около 700 долларов США, что на 349 долларов меньше цены стартовой версии Steam Machine. Интеграция графического ускорителя RTX 5060 обеспечивает более высокую вычислительную мощность по сравнению с заводским решением Valve.

Технические параметры самодельного корпуса накладывают ограничения на размер внутренних компонентов. Расположение процессора непосредственно под блоком питания ограничивает максимальную высоту процессорного кулера до 30 миллиметров. Для решения проблемы отвода тепла от видеокарты в ревизии корпуса v1.1 добавлена дополнительная перфорация на задней панели.

Автор: Якоб Теркельсен. Источник: x.com

Помимо 3D-печатных деталей, сборка Terk Box требует наличия стандартных комплектующих ПК, PCIe-райзера длиной 185–190 мм, кабелей-удлинителей USB, 19-миллиметровой кнопки питания с LED-индикатором, а также магнитов и резиновых ножек.

Теркельсен заявил, что проект является его личной инициативой. Выбор видеокарты от прямого конкурента (Nvidia) объясняется отсутствием на рынке низкопрофильных решений актуальной серии Radeon RX 9000. В связи с тем, что текущая сборка SteamOS не поддерживает графические адаптеры Nvidia, для работы Terk Box требуется установка ОС Windows или сторонних дистрибутивов Linux.

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#amd #valve #rtx 5060 #steam machine #3d-принтер
Источник: notebookcheck.net
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