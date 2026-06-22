Суммарный заявленный запас хода с учётом солнечной подзарядки - до 193 км.

Стартап Phosgo представил новую модель Go 5 Ultra, которую производитель позиционирует как первый в мире серийный электровелосипед, оборудованный интегрированными в обода колес солнечными элементами, которые обеспечивают автономный запас хода до 193 км при наличии солнечного света.

Источник: phosgo.com

реклама

Конструкция Go 5 Ultra включает солнечные панели, размещенные непосредственно в колесных дисках. По данным профильных изданий, система состоит из четырех модулей мощностью по 50 Вт каждый. Согласно официальному заявлению компании-производителя, данное техническое решение позволяет минимизировать зависимость от стационарных источников питания за счет генерации энергии как во время движения, так и на стоянке. В электросистему также интегрирован контроллер MPPT (Maximum Power Point Tracking) для оптимизации процесса заряда аккумулятора.

Велосипед построен на базе алюминиевой рамы и имеет массу 36 кг. Для рынка США Go 5 Ultra комплектуется центральным электродвигателем Bafang мощностью 750 Вт (пиковая мощность — 910 Вт), который выдает крутящий момент 150 Н·м. Максимальная скорость данной модификации достигает 45 км/ч. Энергосистема базируется на аккумуляторной батарее емкостью 720 Вт·ч.

Источник: phosgo.com

В соответствии с законодательными ограничениями Европейского Союза для класса Pedelec (или EPAC), европейская версия Go 5 Ultra оснащается двигателем Bafang M430 мощностью 250 Вт с крутящим моментом 120 Н·м. Максимальная скорость для рынка ЕС программно ограничена на отметке 25 км/ч.

Электровелосипед поддерживает пять режимов помощи при педалировании. Техническое оснащение включает гидравлические тормоза и компоненты трансмиссии Shimano. Электронная база состоит из встроенного GPS-модуля, поддержки стандартов связи 4G и Bluetooth, системы обнаружения падений, противоугонной сигнализации, функции дистанционной блокировки и голосового помощника на базе искусственного интеллекта. Транспортное средство поддерживает два режима восполнения энергии (Dual Charging): помимо генерации от солнечных панелей, доступна зарядка батареи от стандартной электросети. Управление параметрами осуществляется через мобильное приложение.

Источник: phosgo.com

Одновременно с флагманской моделью производитель анонсировал базовую версию — Go 5. Она комплектуется аккумулятором на 480 Вт·ч и мотором на 500 Вт для рынка США (140 Н·м) или 250 Вт для Европы (120 Н·м). Запас хода базовой модификации при использовании солнечной энергии заявлен на уровне до 95 км.

Официальная рекомендованная розничная цена (MSRP) модели Go 5 Ultra установлена на уровне 5999 долларов США, базовой версии Go 5 — 4999 долларов. На этапе предварительного бронирования компания предлагает скидки: при внесении депозита в размере 50 долларов стоимость электровелосипеда снижается до 2199 долларов.