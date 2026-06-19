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Fantoci
В ходе эксперимента 16-летний SSD SATA II выдержал запись 1 ПБ данных при паспортном ресурсе 40 ТБ
Результаты эксперимента демонстрируют отсутствие встроенных аппаратных механизмов, отключающих накопитель при исчерпании лимита TBW. Гарантийный параметр выступает статистической и юридической метрикой производителя, а не индикатором технического отказа.
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Автор YouTube-канала WolfyTech провел эксперимент по проверке долговечности твердотельного накопителя SanDisk P4 объемом 64 ГБ с интерфейсом SATA II, выпущенного в 2010 году. В ходе теста, получившего название Project "Zombie King", на устройство было записано 1 петабайт (1 млн ГБ) данных, что примерно в 25 раз превышает заявленный производителем ресурс TBW (Terabytes Written).

Источник: vbsp.re

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SanDisk P4 был разработан в 2010 году для OEM-поставок в нетбуки и ультрабуки. Устройство соответствует стандарту SATA II ver. 2.6 и оснащено встроенным контроллером, реализующим коррекцию ошибок (ECC), динамическое управление бэд-блоками, статическое и динамическое выравнивание износа. Линейка P4 охватывала ёмкости от 4 до 128 ГБ и строилась на чипах MLC NAND с технормой 32 нм. Тестировавшийся Notebookcheck экземпляр ёмкостью 32 ГБ демонстрировал последовательную скорость чтения 127 МБ/с и записи 67 МБ/с.

Задекларированный производителем ресурс накопителя составлял 40 TBW. По итогам теста WolfyTech накопитель преодолел отметку в 1 петабайт суммарной записи, превысив паспортный показатель в 25 раз, при наработке свыше 60 000 часов.

Объяснение результата лежит в характеристиках самой памяти. Несмотря на то что 32-нанометровая планарная MLC NAND считается устаревшей технологией, её конструктивные особенности обеспечивают большее число циклов программирования/стирания по сравнению с современными 3D TLC и QLC NAND. Чем меньше бит хранится в каждой ячейке, тем выше её механическая стойкость к износу — принцип, справедливый для всей линейки NAND, от SLC до QLC. Именно в силу этих ограничений MLC в 2025 году продолжала уступать рыночные позиции TLC и QLC: покупатели фиксировали долгосрочные поставки ещё в первом квартале на фоне сокращения объёмов производства.


В ходе текущего эксперимента ютубер воссоздал методику прошлых исследований, чтобы перепроверить реальный ресурс и надежность твердотельных накопителей (SSD). В предыдущем тесте на выносливость, который проводил Tech Report, накопитель Corsair Neutron GTX на MLC NAND оставался практически безупречным вплоть до отметки 1,1 петабайта. Тест WolfyTech добавляет к этому контексту переменную возраста: накопитель проработал более 16 лет до начала нагрузочного прогона.

Практическое значение данного результата ограничено, так как P4 создавался для лёгких OEM-нагрузок нетбуков, а не для интенсивной записи. Показатели TBW, которые производители указывают в спецификациях, рассчитываются по стандартизированной методике JEDEC и одновременно служат ориентиром для гарантийной политики. Реальный ресурс накопителя существенно зависит от характера нагрузки — соотношения случайной и последовательной записи, размера блоков — а также от степени избыточного резервирования (overprovisioning). Накопитель по итогам теста не вышел из строя, однако WolfyTech не публиковал данных о деградации скоростных характеристик или росте числа переназначенных блоков.

#ssd #mlc nand #sandisk p4 #ssd sata ii
Источник: tomshardware.com
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